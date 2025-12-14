Иван Петков: БСП Зафиров НС да задължи да е страж на идеалите на хората и БСП!

Иван Петков, народен представител от БСП в 51 НС, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 13-и декември 2025 година.

Призивът му Атанас Зафиров да поеме лична отговорност и да подаде оставка. Участието на БСП в управлението.

„Здравейте, г-н Петков! Преди да започнем разговора нека да чуем „блясъците на умотворенията на вашия председател Атанас Зафиров!“, започна разговора Беновска и пусна запис от брифинг на Атанас Зафиров от 12.12.2025 г.

Атанас Зафиров: Добър ден на всички! Вчера проведохме заседание на ИБ на БСП, днес на коалиционния съвет на Обединена левица. Следващата седмица предстои да свикаме и Националния съвет на БСП. Проведохме нужните разговори. Бих искал да ви съобщя следното. Коалиция БСП Обединена левица стана част от съвестното управление и редовното правителство заради необходимостта от стабилност и предвидимост в държавата. правителството подаде оставка водено от отговорността пред гражданите на България именно от тази стабилност и обществено спокойствие. Исторически партиите от левицата винаги са поставяли държавата и гражданския мир над тяснопартийните интереси. В това управление бяхме заради убедеността, че то е необходимо, за да се стабилизират основните системи в държавата, социалната, здравната, икономическата и финансовата. Убедени сме, че това съвместно управление беше един оправдан опит за запазване на националния ни облик и ценности. Всяко едно решение и действие на нашите представители в управлението бе мотивирано от желанието да се развърже възела на икономическия застой, да стоим стабилно на международната сцена без залитания в каквато и да е посока и да се гарантира сигурността на гражданите и най-вече на социално уязвимите групи!

За по-малко от година ние успяхме да се преборим за активна политика по увеличаването на доходите, запазване на швейцарското правило за всички пенсионери, увеличение на минималната работна заплата и редица допълнителни социални плащания. Обявихме война на „къщите на ужасите“, функциониращи като домове за възрастни хора. Започнахме реална битка за сигурността и здравето на българските деца. Рестартирахме и ускорихме всички най-големи инфраструктурни проекти, касаещи както републиканската мрежа, така и ВиК сектора. Повишихме средствата за спорт и младежки политики, както и за изграждането на значими спортни съоръжения в цялата страна. Предприехме мерки за овладяване на водната криза, която засегна Плевен и редица общини в страната и сега 210 000 български граждани по-малко са с режим на водата. Спряхме продажбата на оборудването за АЕЦ „Белене“ на Украйна и запазихме възможността за неговата реализация. Стартирахме наново работата на редица национални съвети и комисии по жизненоважни за страната политики, които не бяха заседавали в продължение на години!

Използвам случая да заявя, че БСП Обединена левица е категорично против България да даде гаранция на стойност 1,2 милиарда евро за Украйна. Удовлетворен съм, че част от допълнителните средства за социални плащания в коригирания бюджет бяха по наши предложения за сметка на капиталовите разходи за отбрана.

Никога не сме спира да чуваме протестите, и този път ги чухме. В тях участваше активно и младото поколение, това е поколението на нашите деца. Част от нашето поколение също беше на тези протести. Последните седмици бяха преломни. Управляващото мнозинство показа, че умее да чува гласа на гражданите и може да действа реактивно и адекватно в интерес на обществото! Още през януари миналата година ние отбелязахме големия разлом между политици и граждани и ниската представителност на властта поради отказа на големи групи от хора да гласуват в изборния процес.

Между партийното и националното, ние избрахме националното. Конституционната процедура показва какво предстои. За нас от БСП Обединена левица е много важно да се следваме ритъма на времето и пътя за нас е един – откровен разговор и процес на реинтеграция на хората с ляво мислене! Независимо колко време ще ни отнеме това, за нас е важно да го направим!

Считам, че на дневен ред е един съществен въпрос. Можем ли всички, и онези, които внесоха вота на недоверие, и онези, които бяха в управлението, да признаем, че хората, които бяха на улицата, са скептични към целия политически елит, независимо дали са част от опозицията, или от управляващите? Можем ли да се откажем от партийно-пиарските клишета, от политиката на ниво социални медии, от залитането към това да се държим като инфлуенсъри без да носим никаква отговорност за това? Можем ли да се върнем към откровения, директен разговор за бъдещето на България, на нейните граждани и на бъдещите поколения? Изключително важно е сега да не разрушим държавата, да запазим държавността и сигурността! Защото трусът е много сериозен и ние, като част от досега управляващото мнозинство, направихме първата крачка към неговото овладяване. Следващите стъпки обаче зависят от всички политически сили, независимо къде са разположени в политическия спектър!

БСП Обединена левица последователно ще защитава приемането на социално ориентиран бюджет в чиято философия ще е защитата на социалните права на широк кръг от граждани. Затова и днес част от нашите депутати бяха рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, а аз проведох разговори в тази посока. И поздравявам българските синдикати за адекватната и навременна реакция, така че да стане ясно на българското общество какво ще загуби, ако влезем в следващата бюджетна година със стария бюджет от 2025 г.! България има нужда от стабилна, спокойна, разумна и диалогична политическа среда, която да гарантира както промяна, така и стабилност и сигурност! Аз използвам случая да благодаря на нашите колеги премиери, вицепремиери, министри от европейската левица за подкрепата, която получихме от първия ден на това управление! Аз ще информирам нашите колеги от ПЕС и от Социнтерна за причините, които доведоха до нашата оставка на това правителство, както и политическите сили, които провокираха процеса, но и за политическите рискови, които стоят пред България! И

Искам специално в заключение да благодаря на всички наши членве и симпатизанти, които издържаха на ежедневния натиск, на лъжите, на обидите и заплахите, които се сипеха върху нас! И да ги уверя, че всичко това, което изтърпяха, няма да бъде напразно!

Беновска продължи: „Малко беше дълго, но исках всички да го видят. Това беше, според мен, една позакъсняла пресконференция, свикана набързо и нямаше за цел да бъде пресконфереция, а монолози! Но нека да видим снимката с едното гласче от БСП. В БСП ОЛ сте Вие, един едничък присъствал в залата и гласувал за оставката на това правителство. Как се решихте?“. Иван Петков отвърна, че още при структурирането на кабинета Желязков, когато АПС са подкрепяли, е бил против в Националния съвет. Малцина са били против. На следващото заседание преди малко повече от месец, когато са обсъждали дали да останат в управлението, отново е бил против, още повече, че вече Пеевски е подкрепял кабинета Желязков. „И преди е имало вот на недоверие, на който не съм гласувал, нищо че бях в зала. Винаги съм заявявал, че този кабинет ще бъде пагубен за БСП и за държавата! за съжаление се оказах прав, защото държавата ще влезе в един лек икономически хаос, надявам се да е лек. Бойко пак си изигра добре картите, за да излезе печелившия! Ако бяхме излезли още когато беше с официална подкрепа на Пеевски, щяхме да имаме по-добро държавническо поведение! За съжаление претърпяхме арогантността на хора като Делян Пеевски, която арогантност ескалира в общественото неодобрение към кабинета и хората излязоха на улицата! Аз тогава казах на „Позитано“, че ако продължим, ще дойде белия автобус и на протеста на 1-ви декември той дойде! Буквално и преносно!“, категоричен бе Петков.

„След онзи бял автобус, на кой идиот, няма да се въздържа от квалификации, му дойде на акъла да сложи пак бял автобус? Това ако не е провокация?“, отбеляза Беновска. Събеседникът й отвърна, че това са анализи за ГЕРБ. За него трябва да остане оценката за участието на БСП, която е негативна. Петков каза, че е бил на среща в Пловдив със социалисти и 95% от хората са изразили мнение, което съвпада с неговото, че сегашното ръководство на БСП трябва да подаде оставка и да се стигне възможно най-бързо на конгрес! „Преди тази среща ми попадна групата Социализъм 21 век, които вече бяха направили своя позиция, те показват, че по нашия устав има минимум 14 дена за да направим конгрес!“, добави той.

„Вие от БСП не виждате ли, извинявайте, не искам да прозвучи обидно, но искам да прозвучи обективно, не разбрахте ли, че бяхте поканени в тази коалиция ето така, аз съм сценарист по образование, има една роля на един, който влиза в униформа и казва „масата е сложена“? И това е единствената му реплика в пиеса на Чехов. Не си ли дадохте сметка, че сте поканени в миманса?“, попита Беновска. Иван Петков отвърна, че е имало разговори с ръководството и те са уверявали, че това е правия път. Той продължи: „Истина е, че всеки се чудеше как да спре тази спирала от избори. Когато започна кабинета Желязков с автентичното ДПС, за мен остана съмнение впоследствие, че нарочно се изтласка това ДПС, за да дойде пеевското ДПС. И аз още на предишния пленум бях заявил, че започвам да си мисля, че наистина архитект на целия този парламент и на кабинета Желязков не е Делян Пеевска! Но хората не ми вярват, даже ме охулиха, да не казвам по-голяма дума! За съжаление за ръководството голяма част от симпатизантите, членовете на Градския съвет в Пловдив, на Националния съвет участваха в тези протести, което беше нормален и естествен подход!“.

„Ще се върнем към протестите, но понеже говорим за хулите, какво Ви направиха после? Направиха ли Ви на мармалад за това гласуване сега?“, продължи Беновска. Петков отвърна: „Не! Питаха ме някои, но това не е единствения акт, който аз гласувам против управлението. Ако погледнете и за службите, за хората в регулаторите, за референдума! Със Зафиров не съм говорил отдавна! С Драгомир Стойнев сме имали другарски разговори, споделяли сме го това нещо. За съжаление човекът беше убеден, че ще продължи този кабинет, защото това е добро за държавата!“.

Протестите.

„Преди да продължим с протестите, нека да видим една хубава снимка, да видим кой олицетворява поколението Z! Ето я тази хубавица! Не Ви ли е срам? Аз имам дете от това поколение, не е такова!“, продължи Беновска и показа снимка на протестираща, съблечена гола. Петков отвърна, че обществото е такова, каквото е и управлението. Той продължи: „Това е либералния свят, който ни беше предоставен! Този красив свят, който ни беше обещан! Но не е мнението и желанието на нашите родители, на Вас, на мен! Аз не желая моето дете да е такова! Аз искам то да протестира демократично, но не така, като тази млада дама!“.

Иван Петков продължи, че наистина в протестите са участвали много хора. Мнението на обществото е било „Стига с тези личности“! Водещата попита може ли да сложим под общ знаменател Борисов и Пеевски? Събеседникът ѝ отвърна: „Не, разбира се! И Борисов го знае това нещо. И като хитър играч той успя да си изиграе картите и изигра абсолютно всички! Един час преди оставката се говореше, че правителството може да продължи до февруари, март, че протестите ще утихнат! Но аз казах, че този мотор вече е задвижен!“.

„Искам да Ви подкрепя, без да ставам адвокат на Борисов!“, продължи Беновска и пусна анализа си от седмичния коментар:

Беновска: Борисов – класа! Пеевски в ъгъла! Радев отлита! Народ и Коалиция – оная работа! Опозицията – супата!

11.12.25-та

Денят на победата на Борисов!

Преди време заявих, че бате Бо е ГолЕм Артист! И все го играе „От Добрите“! Мислех да си посипя главата с пепел, ама нямa! ГолЕм е!

2015-та „България търси таланти“, БТВ

Водещ: Илиана, няма как да избягаш от политиката, затова не мога да не те питам, да не те провокирам с политически въпроси, с политически фигури, при това ключови. Ще покажем снимки на наши известни политици, искам да коментираш техните таланти, понеже в момента си в тази роля на съдник на таланти. Хайде да видим, Бойко Борисов, като премиер ще е първи, какви са неговите таланти, които виждаш?

Илиана Беновска: В лицето на Бойко Борисов, според мен, България е загубила един изключително талантлив актьор и сценарист! Казвам го без нито капка ирония, нито пък желание да му се харесам!

Водещ: Каква роля има, добра или лоша?

Илиана Беновска: Позитивен е! Той е от добрите герои! Той не би могъл да играе злодей! Той винаги ще играе онзи, добрия във филма, който винаги ще решава проблемите. Може да ги решава понякога силово, може да „ступа“ някого, може с пистолет да го заплаши, но той ще се бори да възтържествува правдата. Пак повтарям, не го казвам, защото той в момента е министър-председател!

С оставката си Борисов сложи всички на местата им! Борисов – класа! Пеевски в ъгъла! Радев отлита! Народ и Коалиция – оная работа! Опозицията – супата!

А, доброто момче“, Пеевски нищо не знаеше, че Борисов ще разрита кочината. И ще подаде оставка…

И „феноменът“ Пеевски, милото, пак не „уцели ваксата“…Размечта се, че е обюздил Бойко-пенсионера… Ама Борисов го плъзна, както в 2013-та.

И се запитах: Защо Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС, но не му се получи?

Доган и сега ли плъзга Пеевски, уж, за шеф на ДПС, ама пак ще „изгори, за да свети“?!

14 юни 13-та

Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42 НС, председателят Михаил Миков обяви:

Пламен Орешарски: Уважаеми дами и господа, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран г-н Делян Славчев Пеевски! Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като на стъпка от цялостния процес на реформиране на тайните служби.

Михаил Миков: Решение за избор на председател на ДАНС – Народното събрание на основание чл. 84, точка 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал.1 от Закона за ДАНС и по предложение на министър-председателя на Република България реши – избира Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС! Моля режим на гласуване! Не виждам вдигнати ръце, прекратете гласуването и посочете резултат! Гласували 204, „за“ 116, против 87, „въздържал се“ 1! Г-н Делян Пеевски е избран за председател на ДАНС!

Сергей Станишев: Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Имам ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи именно на основата на закона, в интерес на хората!

Михаил Миков: Г-н Делян Пеевски е избран за председател на ДАНС!

Делян Пеевски: Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България е да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност! Заклех се!

Беновска: В кулоарите настъпи „турбуленция“! Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях на го догоня и запитам.

Илиана Беновска: Може ли да кажете, г-н Пеевски, с каква задача влизате в ДАНС?

Делян Пеевски: Има време да кажа.

Илиана Беновска: Сега го кажете, защото това е най-важния въпрос за обществото!

Делян Пеевски: Вече агенцията повече ще работи, отколкото да говори! Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми!

Илиана Беновска: Няма да Ви съди никой, ние искаме да Ви аплодираме! Кажете, за какво да Ви аплодираме!

Делян Пеевски: Ще видите, има време!

Илиана Беновска: Как се получава сливането между парите и тайните служби, заедно с парламентарната власт? Ще ми отговорите ли?

Делян Пеевски: Няма да коментирам, г-жо Беновска!

Илиана Беновска: Моля Ви, отговорете!

Делян Пеевски: Нали, може да не ме блъскате!

Илиана Беновска: Блъскат ме мен, не го правя нарочно! Може ли да кажете, все пак, каква ще бъде програмата Ви?

Делян Пеевски: ДАНС вече ще работи! Няма да се говори само, каквото беше в миналото!

Илиана Беновска: Как ще работи? С разчистване на сметки с финансовите противници ли?

Делян Пеевски: Със сигурност няма да има разчистване на сметки! Ще работя само за държавата и за нейните граждани!

Илиана Беновска: Как точно?

Делян Пеевски: Ще видите по действията ми!

Илиана Беновска: Вие, отсъствахте в миналия Парламент – в целия мандат! Сега станахте много активен! Това ли беше цената?

Делян Пеевски: Г-жо Беновска, ако обичате!

Илиана Беновска: Успех Ви желая, г-н Пеевски!

Беновска попита какво е сравнението? Петков отвърна: „Не знам! Вие в това интервю казвате аплодисменти, ще Ви ръкопляскаме! След 12 години ще ръкопляскаме ли по същия начин?“. Водещата показа снимка от кабинета на Делян Пеевски в Народното събрание и попита събеседника си дали знае какво е това? Той отвърна, че предполага, че е прословутия кабинет на Пеевски 222А и се надява новата власт да покаже какво се е случвало там. Той добави: „То това взриви обществот, неговите думи, арогантността, неговите колеги от парламентарната му група!“.

„Вие знаете ли, че този герб в кабинета му го е платило Народното събрание? Той го е поискал, НС го е турило там, 10 000! Малко идва в повече! И започваме да се снимаме! Ето го родоотстъпника Джевдет под герба! Що не си поръчате и вие в новото Народното събрание, аз ще ви подкрепя с две ръце!“, добави Беновска. Петков отвърна, че това е може би някакво голямо его, егоцентризъм, но не може да коментира!

„Вие съгласен ли сте да бъдете в коалиция, и то някаква тайна ли е, защо не е в коалицията явно?“, попита Беновска. Иван Петков отвърна, че е задавал тези въпроси. Той продължи, че според него Пеевски не просто е подкрепял кабинета, но е и участвал с инструменти, с хора! Така че съвсем закономерно и правилно кабинетът Желязков си е отишъл!

Предстоящите консултации при президента. Отношението на БСП към Радев.

„Ако президентът забави консултациите, тогава вероятно ще имаме на трапезата на Бъдни вечер и на Коледа тиквеник и прасе! Как мислите?“, продължи водещата. Петков отвърна: „Аз толкова задълбочено не мога да мисля! Все пак инструментите не са в мен, за да кажа какво ще се случи!“. Беновска попита ще има ли заседание на някой от органите на БСП преди консултациите с Радев. Събеседникът ѝ отвърна, че доколкото знае ще има заседание на Националния съвет на 16 декември, но това е неофициално. Той официално не знае кога ще бъде.

„Може ли да вмените на вашия председател, казвам го нарочно в такава форма категорична, да заяви на президента вашите приоритети, от които няма да се отметнете! Защото влизането в тази коалиция беше истинско предателство за вашите избиратели!“, попита Беновска. Иван Петков отвърна: „С последното Ви твърдение ще се съглася! Иначе не, те са си ръководство, те ни докараха дотук. Ако питате мен, аз не знам как тези хора ще отидат и в президентството, след като направихме тези гласувания срещу президента! Даже не знам как ще отидат да го погледнат. Но всеки си знае, всеки си преценя! Тогава казвах, че това е проблем! Беше абсолютно неправилно, във войната Пеевски – Радев ние застанахме зад Пеевски! Една малка група, с мен включително гласувахме против! Но това беше грешка, която направихме!“.

„Ще Ви пусна един еврейски виц, вие затова ли сте във властта?“, продължи Беновска и пусна част от разговора си с Даниел Лорер от 5.11.2022 г.:

Илиана Беновска: Като казахте преди малко за чувството за хумор и вицовете, аз се изкушавам да Ви цитирам, не знам дали видяхте, едно от знаковите лица на ПП Николай Събев публикува във фейсбук нещо, което той нарече „еврейски хумор“! Видяхте ли го? Аз щеВи го прочета – „Защо искаш да си политик?“, пита той някой. Другият отговаря – „Властта е потънала в разврат и корупция!“. И този, който пита, казва – „И ти искаш да се бориш с това?“. Отговарящият казва – „Не, да участвам!“. Отдолу пише „еврейски хумор“!“

Даниел Лорер: Ние с него имаме дълга верига от „еврейски шеги“, които си разменяме, но мисля, че той реферираше към изборите в Израел, които се състояха.

Беновска продължи: „Смеете се, но не е смешно! Пуснете този виц на Зафиров и го попитайте защо сте във властта!“. Иван Вълков отново заяви, че още от самото начало е бил против участието на БСП във властта! „За мен трябва оценка на участието ни властта, която според мен е отрицателна, поемане на отговорност и бързи стъпки към нов конгрес и да се избира председател! Трябва да се прави и нова програма, с какво лице ние излизаме пред обществеността! Защото, ако продължим по този начин, ще гледаме мача по телевизора!“, категоричен бе Петков.

„Да, ама Борисов ще ви го покаже както само той си знае!“, каза Беновска. Събеседникът ѝ отвърна: „Който си е кротувал и си е говорил с Борисов, да каже! За мен Борисов не трябва да участва повече във властта, а ние гласувахме да участва! И не само, а да участва и Пеевски, което беше отвратително!“.

„Благодаря за този разговор! Бъдете живи и здрави и бъдете страж на правата на хората!“, обърна се към госта си Беновска. Той отвърна: „Много е лошо, когато вярваш в нещо и участваш от другата страна! Аз знаех, че ще стигнем до този момент, но ще изпием и тази горчива чаша! Надявам се да няма икономически проблеми!“. Водещата отбеляза, че очаква икономически трудности, защото няма бюджет и предстои влизане в еврозоната. Иванов отвърна, че винаги е бил против еврозоната и за референдум, заради което е понасял негативи. Той добави, че очаква икономически трудности след 1-ви януари. Така завърши разговорът между Иван Петков и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, Канал 3 и по “Радио К2” на 13-и декември 2025 година.

