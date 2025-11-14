Габриел Вълков от БСП-ОЛ: Имаме един от най-левите бюджети, които сме приемали в последните години

Позицията ни е, че рафинерията на Лукойл в България трябва да стане държавна

„Според нас от БСП този бюджет е един от най-левите бюджети, които сме приемали в последните години. Щом Кирил Домусчиев скача срещу този бюджет, значи че по някакъв начин сме бръкнали в джоба на милиардерите. Ще вземем 5 процента повече по линия на данък „дивидент“ от големите корпорации. Можем само да се гордеем с това, което означава че сме си свършили работата.“

Това каза народният представител от БСП-ОЛ Габриел Вълков в ефира на БНТ.

Социалистът отбеляза, че същият този едър бизнес е получил милиарди като помощи за ток например, които са платили всички граждани. И когато едрите корпорации са получили тези милиарди, държавата за тях е била най-прекрасна.

„А парите, които ще се генерират от данъците върху едрия бизнес, могат да се използват за различни неща – като увеличението на майчинските с 15 процента. Стимулираме и младите майки да се върнат по-рано на работа. Младите лекари и медицинските сестри също ще получат двойно увеличение на заплатите. Това е успех, който БСП отвоюва в този момент“, каза народният представител.

Според него заложеното покачване на максималния осигурителен доход не удря средната класа, а хора, които са много над максималната работна заплата.

„Това не е точно мярката, която ние от БСП-ОЛ искахме, защото сме за прогресивен данък, както е в цяла Европа“, уточни Габриел Вълков.

Във връзка с освобождаването на администрацията от осигуровки той припомни, че това е станало преди повече от 15 години и в резултат на това са им били намалени заплатите. Още повече, че държавните служители нямат клас за прослужено време.

„Съгласен съм, че държавната администрация трябва да се оптимизира и намали за сметка на дигитализацията. Но това изисква и политическа воля от всички страни. Нашата теза е че това трябва да става много плавно – с по пет процента на година. Просто да не се назначават нови служители на местата на тези, които се пенсионират“, посочи социалистът.

Той допълни, че за следващия бюджет БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА ще се бори за прогресивно данъчно облагане, лява кауза, с която да се намали неравенството между бедните и богатите.

„В парламента има 220 десни депутати и само 20 леви. В такава ситуация е много трудно да се прокарват левите политики, но въпреки това успяваме. А формулата на минималната работна заплата трябва да остане тази, която е в момента. Както и пенсиите трябва да се увеличават по швейцарското правило“, бе категоричен Габриел Вълков и посочи, че доходите на всички тази година растат с 15 процента, което поставя България на трето място в ЕС по увеличение на тези доходи.

Той обърна внимание и на казуса с Лукойл като посочи, че се прави всичко възможно да бъдат спрени санкциите върху компанията в България.

„С този особен управител и с това, че сметките на Лукойл трябва да бъдат преместени в държавна банка, правим това, което е изискване на САЩ. Цяла Европа е в тази сложна геополитическа ситуация. От сблъсъка между двете големи сили Русия и САЩ ние страдаме накрая. Според нас от БСП като партия рафинерията на Лукойл в България трябва да стане държавна. Както е и АЕЦ – Козлодуй, която е сто процента държавна и се управлява перфектно“, каза още Габриел Вълков.

По линия на младежката политика социалистът, който е председател на парламентарната комисия по младежта и спорта, спомена за организираната от него кръгла маса за насилието от деца към деца.

„Очевидно има проблем. Той започва от семейството и се надгражда през социалните мрежи и телевизията. Тези негативни новини, които гледаме всеки ден, се наслагват и върху съзнанието на обществото. В някои страни от Европа медиите вече не показват новини за постоянни убийства и други такива лоши новини, които водят и до убийства и самоубийства. И примерът, който се дава от някои партии в Народното събрание не е добър“, посочи в заключение Габриел Вълков.

