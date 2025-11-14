Над 9 000 ученици със специални потребности и с изявени дарби са подкрепени по проект „Успех за теб“

Над 9 000 ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби са получили допълнителна подкрепа от учители и специалисти в групи, финансирани по проект „Успех за теб“.

Това бе отчетено в рамките на работна среща на екипа за управлението му с експерти от различните региони и началници на регионални управления в страната, в която участваха и представители на ИА „Образование“.

В рамките на срещата стана ясно също, че 794 образователни медиатори и социални работници са назначени по проект „Успех за теб“ в 677 училища през тази учебна година.

Отчетено бе, че е увеличен броят на специалистите, включени в процеса на приобщаващото образование. Към 30 септември 2025 г. работещите по проекта психолози са 83, ресурсните учители – 29, логопедите – 45, а помощниците на учителите – 107.

Ръководителят на проекта в МОН Пенка Иванова и експерти от министертството акцентираха върху необходимостта да се организират повече часове за подкрепа на учениците, които имат затруднения по български език и литература и математика. Тя подчерта, че повишаването на резултатите, приобщаването на децата в образователната система, повишаването на квалификацията на педагозите и ангажирането на родителите е от ключово значение за доброто изпълнение на проекта.

Специално бе отбелязано, че проектът, който се финансира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, се определя като „операция от стратегическо значение“ от ЕС.

