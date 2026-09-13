България допусна първа загуба на Европейското първенство по волейбол

Националите отстъпиха с 1:3 на Украйна пред пълните трибуни на „Арена 8888“, а следващият им съперник е Израел

Националният отбор на България допусна първата си загуба на Европейското първенство по волейбол, след като отстъпи на Украйна с 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25) пред изпълнената до краен предел зала „Арена 8888“.

Сред зрителите беше и футболната легенда Христо Стоичков, който наблюдава двубоя заедно с президента на Европейската конфедерация по волейбол Роко Сикирич и президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

България влезе в срещата след две категорични победи с по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, но Украйна се оказа най-сериозното изпитание за националите до момента.

Първият гейм премина равностойно, като българите успяха да наваксат изоставане и дори да поведат с 19:18. В решаващите разигравания обаче Украйна показа по-голяма ефективност и затвори частта при 25:23.

Във втория гейм съперникът отново натрупа аванс. България опита да се върне в резултата с добри изяви на Симеон и Александър Николови, но украинският тим удържа преднината си и спечели с 25:22.

Националите показаха характер в третата част. България поведе със 7:4, а впоследствие увеличи преднината си до 19:14. Украйна намали разликата, но силната игра на българския тим и решаваща атака на Александър Николов донесоха гейма с 25:21.

В четвъртата част Украйна успя да се откъсне след серия от три аса и поведе с 13:8. Българите продължиха да преследват съперника, като в края намалиха до 23:21 след силна серия от начален удар на Александър Николов. Украйна обаче не позволи обрат и приключи мача при 25:21.

Така България остава с две победи и една загуба от първите си три срещи на Европейското първенство. Следващият двубой на националите е в понеделник срещу Израел.