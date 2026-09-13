Благотворителен оперен концерт ще се проведе в Руския дом в София

Изявени оперни изпълнители се обединяват в подкрепа на д-р Цвета Кютукчиева

На 14 септември 2026 г. Мраморната зала на Руския дом в София ще бъде домакин на благотворителен оперен концерт в подкрепа на д-р Цвета Кютукчиева.

Събитието е организирано от Музикално-артистичния форум на Пловдив и Музикално-сценичен център „Творци“.

На сцената ще излязат Виолета Радомирска, Силвана Пръвчева, Гергана Русекова, Елена Чавдарова-Иса, Стефан Петков, Тодор Котопанов и Камен Курдов.

Клавирните партии ще бъдат поверени на Надежда Кузманова, Маринела Маринова, Милена Начева и Ваня Балуева.

Концертът започва в 19:00 часа в Мраморната зала на Руския дом на ул. „Шипка“ №34 в София.

Входът е свободен.