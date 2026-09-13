Пезешкиан: Ако искахме ядрено оръжие, нямаше да сме член на Договора за неразпространение

Иранският президент заяви, че Техеран не търси война и остава готов за диалог в рамките на международното право

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви в интервю за индийската телевизия India Today, че страната му не се стреми към създаване на ядрено оръжие и остава ангажирана с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО).

„Ако се стремяхме към ядрено оръжие, нямаше да станем членове на ДНЯО“, посочи Пезешкиан.

По думите му Иран поддържа приятелски отношения със своите съседи и партньори, сред които Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Пакистан, Катар, Русия и Китай. Според иранския президент основният проблем за региона е присъствието на американски военни бази.

Пезешкиан заяви още, че Иран не е започвал война и е действал в отговор на действията на САЩ и Израел. Той подчерта, че Техеран е готов за преговори при спазване на международното право.

Иранският държавен глава посочи също, че страната му не желае война, но няма да се предаде под натиска на санкции и ограничения, които според него засягат достъпа на населението до лекарства и храни.

Според Пезешкиан пътят към намаляване на напрежението преминава през прекратяване на агресията и едностранните действия на САЩ.