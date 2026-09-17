Европейската комисия предложи законодателство за защита на децата онлайн

Европейската комисия прие предложение за Акт на ЕС за децата (EU KIDS Act), чиято цел е да повиши безопасността на децата онлайн в Европейския съюз.

Предложението въвежда забрана на социални медийни платформи да дават достъп на деца под 13-годишна възраст и въвежда единна минимална възраст от 15 години, от която непълнолетните в ЕС могат самостоятелно да създават свой профил. По този начин се въвежда поетапен подход. Актът за децата обръща и тежестта на доказване: доставчиците на услуги вече ще трябва да доказват, че услугите им са съобразени с възрастта на децата и са безопасни още при проектирането им.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес децата ни използват най-съвременните технологии, създавани някога. Технологии, които не са разработени с мисъл за тяхното благосъстояние. С нашия Акт за децата обръщаме тежестта на доказване – платформите трябва да покажат, че са безопасни още при проектирането си. И връщаме водещата роля на родителите, като им даваме инструменти, с които да помагат на децата си да се ориентират в един по-безопасен онлайн свят.“

Актът на ЕС за децата предвижда децата да могат да създават самостоятелни профили в социалните медии едва след навършване на 15 години. За децата на възраст от 13 до 15 години предложението предвижда родителски контрол, като родителите или настойниците ще могат да създават детски профили, до които децата ще имат достъп чрез профила на родителя или настойника.

Законодателното предложение въвежда редица задължения за всички онлайн услуги, които предлагат на потребители под 18-годишна възраст социални медии, платформи за споделяне на видеоклипове, видеоигри, виртуални събеседници с изкуствен интелект и чатботове. Сред тях е забрана на пристрастяващи функции и на системи за препоръчване на съдържание въз основа на профилиране. Въвежда се забрана за безкрайното превъртане и за насочените известия (“push” нотификации) по време на часовете за сън.

Съгласно Акта на ЕС за децата онлайн услугите и магазините за сваляне на приложения трябва да използват инструменти за удостоверяване на възрастта – например приложението на ЕС за проверка на възрастта, което не съхранява документи за самоличност или биометрични данни и по този начин осигурява най-високо равнище на защита на личните данни. Освен това доставчиците на социални медии и платформи за споделяне на видеоклипове ще трябва да проверяват възрастта на потребителите при създаването на нов профил.

Механизмът за прилагане се основава на вече изградените структури по Акта за цифровите услуги и Акта за изкуствения интелект, като използва установените механизми и натрупания експертен опит.