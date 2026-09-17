Русе обезлюдява, а общината няма ясна стратегия срещу кризата,би тревога Иван Иванов от ГЕРБ от трибуната на Общинския съвет

Русе отново е на челните места по обезлюдяване, подчерта в изказване по повод дебатите за бюджета на Община Русе общинският съветник от ПП ГЕРБ Иван Иванов. Той цитира примери на затварящи се производства и спешната нужда от преквалификация на служители, както и реални инвестиции за отваряне на нови работни места. В тази връзка той отправи въпрос към кметската администрация: „Какви мерки и средства са предвидени за тези проблеми?” и „Какво се прави за привличане на нови инвеститори в града, защото само локацията ни сама по себе си не е достатъчна!” Само с търговия не става, трябва и производство, подчерта в Изказването си Иван Иванов.

Ясни отговори от кметската администрация по време на изказването на Пенчо Милков така и не бяха получени.