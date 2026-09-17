История, родолюбие и звезден концерт с Емилия – ето как Братя Даскалови ще празнува на 19 септември

Жителите на Братя Даскалови ще честват своя общински празник на 19 септември (събота) с военно-историческа памет и концерт на Емилия. Датата е в навечерието на 103-годишнината от Септемврийското въстание и е дълбоко свързана с героичната история на населеното място.

Село Братя Даскалови е създадено през 1950 година чрез сливането на две по-стари села, разположени от двете страни на Омуровска река – Гроздово (на левия бряг) и Войниците (на десния). Новото име на селото е дадено в чест на тримата братя Даскалови – Димитър (1883–1923), Иван (1885–1923) и Никола (1895–1923), участници в Септемврийското въстание от 1923 година, платили с живота си за своите убеждения.

Честването се приема като символ на паметта за въстаналите братя и на духа на съпротива и родолюбие, който те олицетворяват. Общината, разположена в Горнотракийската низина, обединява 23 села, чиито земи носят следи от заселване още от праисторически времена – могилите край почти всяко от селищата свидетелстват за непрекъснат живот по тези земи от хилядолетия.

Тази година тържествата на площада в Братя Даскалови включват програма, съчетаваща исторически фестивал, фолклор и съвременна музика:

16:00 ч. – Представяне на военно-исторически фестивал „Живата памет на България“

17:00 ч. – Фолклорна програма, I част

18:00 ч. – Официално откриване на празничната програма

18:20 ч. – Фолклорна програма, II част

19:00 ч. – Празничен концерт със специалното участие на Емилия

20:30 ч. – Оркестър за народна музика „Паскалев“

Организаторите от Община Братя Даскалови обещават над шестчасова програма, изпълнена с „български дух, традиции и радост“ – мото, което визията на празничните афиши представя, съчетаващи символи на автентичната българска носия с образа на модерната поп изпълнителка, специален гост на тазгодишното издание.