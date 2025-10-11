Звезден парад от емоции и признание – ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025
Вечерта, в която столицата блестя по-ярко от всякога. Гала церемонията „ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“ превърна хотел „Милениум“ и Black & White Club в сцена на стил, признание и неподправена емоция.
Събитието, вече 31 години организирано от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков, отново събра под един покрив елита на българската музика, мода, медии и бизнес.
Червен килим и звезден стил
Червеният килим се изпълни с обаяние и гламур, когато икони като Кристина Димитрова, Нели Рангелова, Ники Кънчев, Искрен Пецов, Джулиана Гани, Джина Иванова, Стефка Оникян, Ann G, Атанас Михайлов и още десетки известни личности минаха под светлините на прожекторите. Атмосферата бе като от филмова премиера – блясък, усмивки, модни акценти.
Водещи с кауза и шоу със сърце
Церемонията бе открита с изпълнението на песента „Шоуто на моя живот“ от самия Красимир Недялков – песен, описваща житейската му история, отдадена на сцена и изкуство.
На сцената до него застанаха харизматичните Джулия Андонова, Недко Пазвантов и сензацията на вечерта – Роботът Рашко, който впечатли публиката с танци и хумористични включвания.
Платформа за млади звезди
Церемонията даде сцена и глас на младите таланти: Даная Александрова, Симеон Славев, Сирма Стоянова, Никълъс МакДоналд, Рая Кирилова – RAYA – всички те показаха, че новото поколение носи искра, енергия и социални послания.
Песента „Гласът на дете“, изпълнена от Даная и Симеон, беше избрана за Песен на годината, докосвайки публиката с дълбоко послание за невинността и надеждата.
Почести, признания и аплодисменти
Над 40 статуетки бяха връчени в разнообразни категории – от музика и бизнес до медии, мода и социално значими инициативи. Някои от отличените:
Изгряващ актьор: Недко Пазвантов
Изключителен принос в музиката: Джина Иванова
Най-добър поп изпълнител: Симеон Славев
Trap & RnB звезда: Ann G
Бизнесдама на годината: Виолета Иванова
FOREVER YOUNG – Здравето е моя живот: Яни Мизличева
Почетна награда за цялостен принос в поп музиката: Нели Рангелова
Цялостен принос в музиката: Кристина Димитрова
Кралица на света: Вики Божилова
Най-креативен музикален проект с послание: Сирма Стоянова с песента „Омръзна“
Горещо тяло на България: Джулиана Гани
Най-добър вокален педагог: Стефка Оникян / Аделина Колева
Модел на подиума: Ая Роуз
Дебют на музикалната сцена: Никълъс Александър МакДоналд
Млад изпълнител – поп/джаз: Ангелина Милева
Пиар на годината: Сибила Темелкова
Награда за филм с кауза: Атанас Михайлов – „Един грам живот“
Пълен списък с победителите е достъпен в официалните комуникационни канали на събитието.
Вдъхновение, стойност и класа
„ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“ не просто награждава, а вдъхновява – защото всяка статуетка символизира труд, креативност и отдаденост. Събитието е не просто церемония, а платформа за истински талант и позитивна обществена промяна.
Финалният поздрав към публиката – дуетът „Приятели“, изпълнен от Кристина Димитрова и Красимир Недялков – постави трогателна точка на една вечер, която ще се помни дълго.
„Наградите са не само признание, но и мисия – да дадем шанс на младите, да вдъхновим новите, да отличим достойните. Това не е просто шоу. Това е шоуто на нашия живот.“ — Красимир Недялков, организатор и двигател на събитието