Звезден парад от емоции и признание – ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025

Вечерта, в която столицата блестя по-ярко от всякога. Гала церемонията „ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“ превърна хотел „Милениум“ и Black & White Club в сцена на стил, признание и неподправена емоция.

Събитието, вече 31 години организирано от дизайнера, шоумен и поп изпълнител Красимир Недялков, отново събра под един покрив елита на българската музика, мода, медии и бизнес.

Червен килим и звезден стил

Червеният килим се изпълни с обаяние и гламур, когато икони като Кристина Димитрова, Нели Рангелова, Ники Кънчев, Искрен Пецов, Джулиана Гани, Джина Иванова, Стефка Оникян, Ann G, Атанас Михайлов и още десетки известни личности минаха под светлините на прожекторите. Атмосферата бе като от филмова премиера – блясък, усмивки, модни акценти.

Водещи с кауза и шоу със сърце

Церемонията бе открита с изпълнението на песента „Шоуто на моя живот“ от самия Красимир Недялков – песен, описваща житейската му история, отдадена на сцена и изкуство.

На сцената до него застанаха харизматичните Джулия Андонова, Недко Пазвантов и сензацията на вечерта – Роботът Рашко, който впечатли публиката с танци и хумористични включвания.

Платформа за млади звезди

Церемонията даде сцена и глас на младите таланти: Даная Александрова, Симеон Славев, Сирма Стоянова, Никълъс МакДоналд, Рая Кирилова – RAYA – всички те показаха, че новото поколение носи искра, енергия и социални послания.

Песента „Гласът на дете“, изпълнена от Даная и Симеон, беше избрана за Песен на годината, докосвайки публиката с дълбоко послание за невинността и надеждата.

Почести, признания и аплодисменти

Над 40 статуетки бяха връчени в разнообразни категории – от музика и бизнес до медии, мода и социално значими инициативи. Някои от отличените:

Изгряващ актьор: Недко Пазвантов

Изключителен принос в музиката: Джина Иванова

Най-добър поп изпълнител: Симеон Славев

Trap & RnB звезда: Ann G

Бизнесдама на годината: Виолета Иванова

FOREVER YOUNG – Здравето е моя живот: Яни Мизличева

Почетна награда за цялостен принос в поп музиката: Нели Рангелова

Цялостен принос в музиката: Кристина Димитрова

Кралица на света: Вики Божилова

Най-креативен музикален проект с послание: Сирма Стоянова с песента „Омръзна“

Горещо тяло на България: Джулиана Гани

Най-добър вокален педагог: Стефка Оникян / Аделина Колева

Модел на подиума: Ая Роуз

Дебют на музикалната сцена: Никълъс Александър МакДоналд

Млад изпълнител – поп/джаз: Ангелина Милева

Пиар на годината: Сибила Темелкова

Награда за филм с кауза: Атанас Михайлов – „Един грам живот“

Пълен списък с победителите е достъпен в официалните комуникационни канали на събитието.

Вдъхновение, стойност и класа

„ТОП 10 / Награди за мода, шоу, бизнес – София 2025“ не просто награждава, а вдъхновява – защото всяка статуетка символизира труд, креативност и отдаденост. Събитието е не просто церемония, а платформа за истински талант и позитивна обществена промяна.

Финалният поздрав към публиката – дуетът „Приятели“, изпълнен от Кристина Димитрова и Красимир Недялков – постави трогателна точка на една вечер, която ще се помни дълго.

„Наградите са не само признание, но и мисия – да дадем шанс на младите, да вдъхновим новите, да отличим достойните. Това не е просто шоу. Това е шоуто на нашия живот.“ — Красимир Недялков, организатор и двигател на събитието

