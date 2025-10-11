Китай критикува действията на САЩ срещу китайски компании под претекст за национална сигурност



В петък Китай изрази категоричното си несъгласие с неотдавнашното решение на Съединените щати да добавят няколко китайски организации към своя „списък на организациите“, подлежащи на експортен контрол, и призова американската страна незабавно да коригира погрешните си действия.

„Съединените щати постоянно прекаляват с концепцията за национална сигурност, злоупотребяват с мерките за контрол върху износа и произволно упражняват юрисдикция с дълъг обхват, налагайки проникващи санкции на множество организации, включително и на такива от Китай“, заяви в изявление говорител на Министерството на търговията.

Изявлението бе направено след обявяването на 8 октомври от Министерството на търговията на САЩ, че добавя 16 компании от континентален Китай към своя списък на субектите.

„Това последно действие сериозно подкопава законните права и интереси на компаниите и нарушава сигурността и стабилността на глобалните индустриални и вериги за доставки“, заяви говорителят.

Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да защити решително законните права и интереси на китайските субекти, според говорителя.

Видео:

Източник: CCTVPlus

Facebook

Twitter



Shares