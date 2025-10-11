Касим-Жомарт Токаев предложи създаването на Асоциация на творческите индустрии на базата на фонда на ОНД

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев на заседание на Съвета на държавните глави на ОНД предложи на базата на Междудържавния фонд на ОНД за хуманитарно сътрудничество да се създаде Асоциация на творческите индустрии, съобщава агенция Kazinform с позоваване на Акорда.

Според държавния глава културната и хуманитарната сфера неизменно е ключово звено, свързващо нашите държави. В този контекст той счита за важно да се подкрепя развитието на творческите индустрии, които обединяват традиции и иновации, историческо наследство и съвременни технологии.

— Казахстан също се опитва да предприеме усилия за развитието на тази сфера. Добавената стойност на нашия творчески сектор надхвърли 2 милиарда долара, в него са заети 143 хиляди души. Креативните индустрии дават осезаем икономически ефект, но, което е изключително важно, се превърнаха в ефективен инструмент на културната дипломация, насочена към укрепване на връзките на приятелство и добросъседство между нашите страни. Потенциалът на страните от ОНД в тази област е огромен. Предлагам на базата на Междудържавния фонд на ОНД за хуманитарно сътрудничество да се създаде Асоциация на творческите индустрии. Нейната основна мисия би могла да бъде подкрепата на млади таланти, реализацията на съвместни проекти, формирането на екосистема на творческата икономика, предложи държавният глава.

По-рано в речта си президентът припомни, че настоящата година е под знака на 80-годишнината от Великата победа във Втората световна война. Той също така отбеляза, че по резултатите от миналата година общият обем на стокооборота на страните от ОНД се е увеличил с 8% и е достигнал 110 млрд. долара.

Според президента, подготовката на инициираната от Казахстан концепция за свързване на основните транспортни артерии, преминаващи през териториите на страните от ОНД, е близо до завършване.

На заседанието на Съвета на държавните глави на страните от ОНД президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев направи предложение за създаване на Регионален център за прогнозиране на извънредни климатични и техногенни ситуации.

автор: Наталья Мосунова

източник: www.inform.kz

