Защо мъжете станаха отрепани?
Какво мъжко има в това Снежанка да те храни, да ти помага със сметките, да те води на хотели и да си делите 50 на 50.
Чудя се едно време е имало реално Принцове и те са били с поведение на мъже!
Сега няма Принцове но си имаме
Някак всичко отива на жена – да си почива, да е глезена, да е слаба, мека, романтична, женствена … ок е това!
Обаче защо мъжа очаква от жената тя на него мъж да става?
Размисли се човече …
Защо и е на жената мъж Принцеса ?
На мъжът Принцеса обаче му е важно да има
С обич – Десислава Илиева