Какво мъжко има в това Снежанка да те храни, да ти помага със сметките, да те води на хотели и да си делите 50 на 50.

Защо мъжете станаха отрепани?

Чудя се едно време е имало реално Принцове и те са били с поведение на мъже!

Сега няма Принцове но си имаме

мъже Принцеси!

Някак всичко отива на жена – да си почива, да е глезена, да е слаба, мека, романтична, женствена … ок е това!

Обаче защо мъжа очаква от жената тя на него мъж да става?

Размисли се човече …

Защо и е на жената мъж Принцеса ?

На мъжът Принцеса обаче му е важно да има

С обич – Десислава Илиева

