Стопаните от област Благоевград могат да подават заявления за оценка на щети от проливните дъждове до 12 декември

Министерство на земеделието и храните напомня на стопаните от област Благоевград, чиито насаждения са засегнати от проливните дъждове, че могат да подават заявления за извършване на оглед и оценка на щетите в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите.

Срокът за подаване на заявленията е до 10 работни дни (включително) след настъпване на събитието.

Служителите на Общинските служби по земеделие са в пълна готовност за съставяне на комисии, които да извършват огледи и да описват щетите.

