Семенов: стартирането на „Сила Сибири – 2” няма да позволи на САЩ да стане лидер в износа на газ

Мащабният инфраструктурен проект, който дълго време беше отлаган, получи зелена светлина — Москва и Пекин подписаха обвързващ меморандум за строителството на газопровода „Сила Сибири — 2“. На Запад признават: това може да „разтърси“ световния пазар на газ. Плановете на САЩ за глобално господство в енергийния сектор сега са под заплаха. За отворените перспективи — в материала на РИА Новости.

Дългоочакваният тръбопровод

Очаква се „Газпром“ и „Китайската национална нефтегазова корпорация“ (CNPC) да сключат договор за 30 години.

Както съобщи руският министър на енергетиката Сергей Цивилев в кулоарите на Източния икономически форум (ВЕФ), проектът е в етап на предварителна технико-икономическа обосновка (ТЕО).

Тръбопроводът ще минава транзитно през Монголия, с капацитет от 50 милиарда кубически метра годишно. „Проектът е много сложен и ще изисква изграждането на големи линии“, уточни Цивилев.

В Министерството на енергетиката уточниха, че сроковете за реализация и подробностите за финансирането ще бъдат определени по-късно.

Припомняме, че споразумението за доставки на газ от находищата в Западен Сибир за Китай беше подписано на 8 май 2015 г., но веднага беше поставено на пауза: страните се разминаха по въпросите за инвестициите и сътрудничеството. Имаше и разногласия по отношение на маршрута.

Въпреки това през май тази година Путин и Си Цзинпин възложиха на профилните ведомства да ускорят процеса. И сега проектът преминава в практическа плоскост.

Началото е поставено

Същността на меморандума е в определянето на ключови технически решения, изпълнители, срокове и източници на финансиране. Детайлите обаче все още не са много подробни. Документът фиксира задълженията на страните да продължат работата в рамките на постигнатия консенсус, обясни пред РИА Новости Павел Маришев, член на експертния съвет към Руското газово общество.

По негова оценка, пълноценният договор най-вероятно ще бъде подписан още през следващата година.

Въпреки това, в някои случаи се допуска използването на меморандум като основен документ, добавя Дмитрий Семенов, икономист и юрист-международник.

Друго е, че от меморандума за разбирателство до окончателното инвестиционно решение може да има дълъг път. Така например, подобно принципно споразумение за „Силата на Сибир“ беше сключено в средата на нулевите години, а ценовите споразумения бяха постигнати едва през 2014 г.

Компенсиране на обемите

За Москва този тръбопровод е от стратегическо значение, особено в условията на преориентиране на експортните потоци към Азия. Доставките за Европа са намалели от 150 милиарда кубически метра годишно до около 40 милиарда. Тоест са се освободили около 100 милиарда.

Капацитетът на действащия „Сила на Сибир“ е 38 милиарда кубически метра годишно, като се планира да бъде увеличен до 44. С новия тръбопровод Русия ще компенсира значителна част от загубения износ за европейския пазар.

„Западносибирските находища ще получат стабилен канал за продажби с планиран обем на продажбите. Това значително ще укрепи позициите на „Газпром“ на бързо развиващия се азиатски пазар, където търсенето на природен газ нараства“, казва Надежда Капустина, професор в катедрата по икономическа сигурност и управление на риска във Финансовия университет към правителството на Русия.

Освен това, пускането в експлоатация на голям магистрален газопровод ще позволи да се поддържат производствените мощности в добро състояние: да се избегне деградацията на колектора, ерозията на оборудването и скъпите мерки за консервация на сондажите, уточнява Маришев.

Стратегическо партньорство

Според данни от „Статистически преглед на световната енергетика“ на Енергийния институт, през 2024 г. Русия е осигурила на КНР 22% от вноса на газ – около 38 милиарда кубически метра (по тръбопровод и втечнен природен газ).

Обновената „Сила на Сибир“ ще увеличи дела до 25%, а 50 милиарда от новия тръбопровод ще го доведе до 50%.

В следващите години в КНР се предвижда бум в потреблението на газ. Според прогнозата на Bloomberg NEF, търсенето ще се увеличи с 45% до 2030 г. (от нивото през 2022 г.). Основният фактор за растежа е преходът на промишлеността от въглища към газ.

Независимост и увереност

В такава ситуация „Сила Сибири — 2“ придобива особено значение за Пекин.

Пускането на газопровода значително разнообразява енергийния баланс на Китай, който купува втечнен природен газ от САЩ, Катар и Австралия.

Петдесет милиарда кубически метра ще намалят зависимостта от скъпия втечнен природен газ, от който КНР през 2023 г. е внесла над 60 милиона тона (около 80 милиарда кубически метра)“, посочва генералният директор на инженеринговата компания Intellity One.

Пекин ще се почувства по-уверен в търговските спорове с Белия дом. Освен това, „на ниска скорост“ е далекоизточният маршрут с обща мощност от десет милиарда кубика, добавя Павел Маришев.

Разпределение на силите

„Силата на Сибир – 2” значително ще затрудни САЩ в постигането на абсолютна глобална лидерска позиция в доставките на енергийни ресурси. До 2030 г. Вашингтон разчита да удвои износа от настоящите 120 милиарда кубически метра годишно.

Както отбелязва Семенов, този план вече се проваля. От една страна – заради действията на предишната администрация на САЩ, от друга – заради рискованите икономически решения на Доналд Тръмп.

„

„Новият газопровод може да обърне пазара на втечнен природен газ с главата надолу: Китай вече няма да се нуждае от половината от сегашния си внос. Всичко това очевидно поставя под заплаха далечните експортни планове на Тръмп“, отбелязва Bloomberg.

Световните енергийни пазари ще се променят, съгласява се британският Financial Times. Русия и Китайпреобразуваха глобалната газова игра, без дори да са подписали нито един договор за доставка, констатира вестникът.

А според формулировката на CNBC Москва и Пекин са изпратили „дръзък“ сигнал към Запада – толкова мощните икономически връзки между Русия и Китай създават алтернативна, независима от западните доставчици система за енергийна сигурност.

източник: ria.ru

