Камбоджански продукти блестят на Южна и Югоизточна Азиатска медийна мрежа

Висококачествените камбоджански продукти, вариращи от копринени изделия, скулптури и картини до сребърни изделия и бижута, привлякоха вниманието, любопитството и възхищението на китайската публика по време на търговско изложение, проведено като част от нощта на Южна и Югоизточна Азия (SSAMN) в Кунмин, провинция Юнан.

Девет компании от провинция Сием Реап участваха в тридневния панаир (5-7 септември), на който бяха представени около 100 щанда.

Камбоджанските изложители изразиха своето задоволство от участието си, като го разглеждаха като възможност да популяризират камбоджанските продукти пред света, и по-специално пред китайския пазар.

Г-жа Чап Бофани, представител на Angkor Arts, каза: „Това е чудесна възможност да покажем камбоджанското изкуство, занаяти и други ръчно изработени продукти. Надявам се да има повече събития като това, за да могат китайците да научат повече за камбоджанските продукти и култура.“

Г-н Чан Сопхорн, собственик на Sophorn Cambodia Arts, изрази гордост от това, че запознава китайската публика с уникалното майсторство и историческото значение на бижутата на кхмерите. „Този стил на бижута отразява идентичността и културното наследство на Камбоджа. За мен е чест да споделя значението и произхода им с китайския народ“, заяви той.

Камбоджанските изложители благодариха на организаторите за предоставената възможност и изразиха намерението си да представят повече камбоджански продукти на събитието през следващата година.

Деветте участващи камбоджански компании бяха: Little Angel Shop, Vichetsal Selapak SM, Watcha Cambodia Handicrafts Incubation Centre, Anon (Cambodia) Co., Ltd., IKTT, Sophorn Cambodia Arts, Angkor Arts, Ahsora Arts, Lamor Nearly Arts и Khmer Arts.

