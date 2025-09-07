Искрен Пецов – латино сърцето на България, което тупти в ритъма на музиката!

Днес празнува един от най-ярките гласове на българската сцена – Искрен Пецов.

Човек, чиято музика не просто се слуша – тя се усеща, преживява, носи слънце и латино страст. С десетки хитове, десетки сцени и хиляди аплодисменти зад гърба си, Искрен не просто пее – той свързва души.

„Кайман“, „Amor“, „Сбогом, мое море“ – това не са просто песни, това са емоции, истории, моменти, запечатани в сърцата на поколения. Сцената го обича, публиката го следва, а всяка негова поява е празник за сетивата.

Призьор на множество отличия в сферата на музиката, шоубизнеса и културата, Искрен Пецов е не само музикален идол – той е явление, артист с класическо присъствие и съвременна чувствителност. С неговото име се свързва стил, професионализъм и неизчерпаема енергия.

На 10.10.2025 г. Искрен ще заеме заслуженото си място като Звездата на Наградите за мода, шоу и бизнес – София 2025, които ще се проведат в х-л Милениум / Black & White Club. Организатор на събитието е талантливият дизайнер, шоумен и попизпълнител Красимир Недялков, който сподели:

„Искрен е повече от изпълнител – той е преживяване. Всеки път, когато излезе на сцена, публиката спира да диша и започва да живее в ритъма му. За мен е чест да го приветствам като звездата на нашето събитие. Честит рожден ден, Искрен – бъди все така ярък, истински и вдъхновяващ!“

Честит рожден ден, Искрен Пецов!

Благодарим ти, че вече десетилетия даваш ритъм, любов и светлина на българската музика. Продължавай да ни докосваш.

Facebook

Twitter



Shares