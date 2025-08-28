Виетнамската дипломация: продължава да бъде пионер с почетни отговорности

WVR – Генералният секретар То Лам изрази убеждението си, че виетнамската дипломация ще продължи да бъде пионерска и основна сила с почетни отговорности и в бъдеще.

На 25 август сутринта в Ханой Министерството на външните работи организира церемония по повод 80-годишнината на дипломатическия сектор и получи орден за заслуги от първа степен. Генералният секретар То Лам присъства на събитието и произнесе реч.

На събитието присъстваха също лидери и бивши лидери на партията и държавата, лидери и бивши лидери на Министерството на външните работи, Комисията за външни отношения на Централния комитет на партията; посланици, ръководители на виетнамски представителства в чужбина, участващи онлайн, и целият дипломатически персонал от различни епохи. На церемонията присъстваха също посланици, временни поверени и ръководители на представителства на международни организации във Виетнам.

80 години – повече от просто число…

В речта си на церемонията заместник-министър-председателят и министър на външните работи Буй Тан Сон подчерта, че 80-годишният юбилей на дипломатическия сектор е не само повод да се отразим върху изминатия път, но и да си спомним и отдадем почит, като същевременно вдъхнем вяра, стремеж и отговорност за пътя, който ни предстои.

Заместник-министър-председател и министър на външните работи Буй Тан Сон изнася реч по време на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

Заместник-министър-председателят и министър Буй Тан Сон изрази своята признателност и благодарност към президента Хо Ши Мин, дълбоката си благодарност към поколенията партийни и държавни лидери, както и благодарността си към предишните поколения дипломатически служители, настоящите дипломатически кадри, различни комитети, министерства, сектори, местни власти, както и към международните приятели и партньори, които винаги са съпътствали дипломатическия сектор на Виетнам в неговата проактивна, хуманна и отговорна дипломация.

През последните 80 години дипломацията е била пътуване, изпълнено с кураж, интелигентност и непоколебима лоялност към партията, нацията и народа; тя е била свързана с напрегнати преговори в разгара на войната; смели стъпки за преодоляване на изолацията и разширяване на интеграцията; и присъствие в подходящия момент и на подходящото място по време на значими исторически моменти.

От Предварителното споразумение от 6 март 1946 г. и Временното споразумение от 14 септември 1946 г., Женевското споразумение от 1954 г. до Парижкото споразумение от 1973 г., всеки документ, всеки ред е пропит с пот, интелигентност и дори кръвта на поколения дипломатически служители. Това е мощно свидетелство за меката сила, стратегическата визия и неуморните усилия на виетнамската дипломация; това са славни вехи, символи на куража и интелигентността на виетнамския народ.

Генералният секретар То Лам посещава фотоизложбата, посветена на 80-годишните дипломатически постижения, по време на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

С влизането в периода Дой Мой (Обновление) дипломацията продължи да бъде пионер, помагайки на страната да излезе от изолацията, да нормализира отношенията си с другите страни и да разшири връзките си в рамките на независима, самодостатъчна, многостранна и диверсифицирана външна политика, потвърждавайки по този начин позицията на Виетнам на международната сцена. От нация, останала встрани от глобалните потоци, ние се издигнахме силно, за да се превърнем в надежден партньор, активен и отговорен член на международната общност.

Заместник-министър-председателят и министърът на външните работи Буй Тан Сон потвърди, че дипломатическият сектор е постигнал много исторически значими постижения, допринасяйки за каузата на националното строителство и отбрана, като сподели: „80 години – не само цифри, а живот, посветен на каузата, белезите на хиляди дипломатически служители, от ветерани до днешната младеж – много от които приемат предизвикателства, далеч от дома и семейството си, за да защитят националните интереси, имиджа и престижа на Виетнам.“

Днес, в един бързо променящ се, сложен и несигурен свят, промените, които определят епохата, изискват спешни иновации в мисленето, решителни действия и стратегическа визия. Заместник-министър-председателят и министър Буи Тан Сон подчерта, че дипломатическият сектор ще направи всичко възможно, преодолявайки всички трудности, за да продължи да популяризира славната история на съвременната виетнамска дипломация, допринасяйки за постигането на двете стогодишни цели на нацията в една нова ера на просперитет, богатство и щастие.

Бившият вицепрезидент на Социалистическа република Виетнам, бивш министър на външните работи на Временното революционно правителство на Република Южен Виетнам, бивш ръководител на делегацията на Националния фронт за освобождение на Южен Виетнам, Нгуен Ти Бин, изнася реч по време на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

На церемонията присъства и изнесе реч г-жа Нгуен Ти Бин, бивш член на Централния комитет на партията, бивш вицепрезидент на Социалистическа република Виетнам, бивш министър на външните работи на Временното революционно правителство на Република Южен Виетнам, бивш ръководител на делегацията на Националния фронт за освобождение на Южен Виетнам. С дълбока емоция Нгуен Ти Бин изрази увереност, че с 80-годишната си традиция и ценните исторически уроци дипломатическият сектор ще се развива силно, постигайки големи победи в новото пътуване, заслужавайки доверието на партията, държавата и народа.

Бившият министър на външните работи Нгуен Ди Ниен говори на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

По този повод бившият член на Централния комитет на партията и бивш министър на външните работи Нгуен Ди Ниен изрази радост и гордост от стабилния напредък и растеж на дипломатическия сектор на Виетнам. Той сподели, че през 80-годишната си история в служба на нацията Министерството на външните работи винаги се е стремяло да оправдае любовта и доверието, които президентът Хо Ши Мин е имал към дипломатическия сектор. уверен, че със стратегическата позиция на виетнамската дипломация днес, Виетнам ще продължи да се развива силно, превръщайки се в ярка точка в глобалната картина.

… Пред исторически мисии

От името на партийните и държавните лидери генералният секретар То Лам тържествено връчи орден „Първа степен за трудова заслуга“ на Министерството на външните работи, поздравявайки дипломатическия сектор за изключителните постижения и принос. Той подчерта, че наред с националната отбрана и сигурност, партията и президентът Хо Ши Мин винаги са придавали голямо значение на решаващата роля на дипломацията.

От името на партийните и държавните лидери генералният секретар То Лам тържествено връчи орден „Първа степен за заслуги в областта на труда” на Министерството на външните работи. (Снимка: Нгуен Хонг)

Генералният секретар То Лам подчерта, че дипломацията винаги е била свързана с съдбата на нацията от началото на независимостта през есента на 1945 г. до триумфалния мир и обединението през 1975 г., както и до обновяването, интеграцията и издигането на позицията на Виетнам на международната сцена днес.

Според генералния секретар основната причина за устойчивостта и успеха на виетнамската дипломация се крие в мъдрото и правилно ръководство на партията в областта на външните работи. Последователната, независима и самодостатъчна линия, заедно със стратегическата визия на Централния комитет на партията – и пряко и редовно на Политбюро и Секретариата – е била решаващият фактор за всички дипломатически победи. На второ място, дипломатическата идеология, стил и изкуство на Хо Ши Мин, основани на съчетаването на националната сила със силата на времето, както и на насърчаването на голямо национално единство и консенсус на цялата политическа система, са били от фундаментално значение. Основата на дипломацията е партията, нацията и народът.

Генералният секретар То Лам говори на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

След като очерта шест основни урока, които остават ценни за целия дипломатически сектор, генералният секретар подчерта, че светът претърпява епохални промени и затова виетнамската дипломация трябва непрекъснато да подобрява своите всестранни способности, да има стратегическа визия, да бъде политически подготвена, да притежава точни прогнозни способности, да бъде в крак с ситуацията и умело да управлява отношенията с партньорите; да бъде проактивна и активна в „свързването, координирането и воденето“ по регионални и глобални въпроси, особено по тези, в които имаме практически интереси.

В частност, виетнамската дипломация е изправена пред историческа мисия. Тя трябва да поддържа мирна и стабилна среда, да създава благоприятни условия за успешното осъществяване на големите пробиви на страната, особено двете стогодишни цели, и да допринесе за влизането на нацията в ера на процъфтяващо развитие.

Участници, присъстващи на церемонията. (Снимка: Нгуен Хонг)

В този дух генералният секретар предложи в близко бъдеще целият дипломатически сектор да изгради всеобхватна, модерна и професионална дипломация със силна виетнамска идентичност, която да обхваща трите стълба: партийна дипломация, държавна дипломация и дипломация между народите, в тясно сътрудничество с националната отбрана, сигурността, икономиката, науката и технологиите, културата и външната информация.

Генералният секретар призова също така за засилване на приноса на Виетнам към световната политика, световната икономика, човешката цивилизация и мира, сътрудничеството и развитието в региона и в света; за подобряване на качеството и ефективността на научноизследователската, прогнозната и стратегическата консултативна работа по въпросите на външните работи.

Генералният секретар То Лам подчерта, че дипломацията винаги е била свързана с съдбата на нацията от началото на независимостта през есента на 1945 г. до триумфалния мир и обединението през 1975 г., както и до обновяването, интеграцията и издигането на позицията на Виетнам на международната сцена днес. (Снимка: Нгуен Хонг)

Генералният секретар отново подчерта, че през следващите 20 години Виетнам трябва да се превърне в развита страна с високи доходи, мощна, просперираща и щастлива нация. Това е мандатът на интелекта и сърцето, великата амбиция на президента Хо Ши Мин и на цялата виетнамска нация да „застанат рамо до рамо с великите сили на петте континента“.

Генералният секретар изрази убеждението си, че виетнамската дипломация – с куража, мъдростта, духа и идентичността на виетнамския народ – ще продължи да бъде пионерска и основна сила с почетни отговорности: да опазва мирна и стабилна среда, да води сътрудничеството и свързаността, да отваря и привлича ресурси за развитие и непрекъснато да подобрява положението на нацията.

По този повод генералният секретар То Лам тържествено връчи званието „Герой на труда“ на бившия вицепрезидент Нгуен Ти Бин. (Снимка: Нгуен Хонг)

източник: en.baoquocte.vn

