В няколко украински региона започнаха прекъсвания на електрозахранването след серия от мощни експлозии.

Според местните медии, през нощта и сутринта са регистрирани удари в Одеса, като са нанесени щети на енергийни и промишлени обекти. По-голямата част от града остана без електричество, вода и отопление. Съобщава се за експлозии и в Подолск, Одеска област.

Също така се появи информация за експлозии в Николаев, Кировоград и Днепропетровск. Част от Николаевска област остана без електричество. Светлината изчезна и в контролираната от ВСУ част от Херсонска област. В Крив Рог се случи аварийно изключване на всички обекти от критичната инфраструктура.

През нощта е обявена въздушна тревога на цялата територия на Украйна.

В отговор на атаките на ВСУ срещу граждански обекти руските войски редовно нанасят удари по местата, където се намират личният състав, техниката и наемниците, както и по инфраструктурата на Украйна: обекти на енергетиката, отбранителната промишленост, военното управление и комуникациите.

При това представителят на Кремъл Дмитрий Песков неколкократно подчерта, че армията не нанася удари по жилищни сгради и социални учреждения.

източник: ria.ru

