Коледно парти с формациите и съставите към Общинския младежки дом

На 15 декември, понеделник, в навечерието на светлите празници, Общинският младежки дом в Шумен организира коледно парти.

Участие в него ще вземат формациите и съставите към Общинския младежки дом – Шумен. Началото е от 18:30 ч. в танцувалната зала.

Събитието ще обедини в една вълнуваща програма таланта, труда и вдъхновението на всички художествени формации и състави към институцията. Динамиката, грацията на танцовото изкуство, вокалното, инструменталното и актьорското майсторства ще изпълнят богатата и разнообразна програма.

Заредени с много настроение и вдъхновение, в събитието са включени изпълнения на: Клуб по спортни танци „Фея Денс“ с ръководител Радослав Козарев, Танцовите формации „Emotion“ с хореограф Маргарита Атанасова и „WоW” с хореограф Жулиета Иванова, Театрална работилница „Слънчеви усмивки“ с художествен ръководител Мая Кулева, Вокално студио „Соло“ с вокален педагог Жарина Танева, възпитаници на музикална школа „Китара и барабани“ с ръководител Георги Георгиев, както и възпитаниците на езикова школа „Моята академия“ с ръководител Петя Ангелова.

Приятели и гости ще могат да се насладят на богата програма, изпълнена с песни, танци, театрални миниатюри, музикални изпълнения, игри и много настроение, посочват от Общинския младежки дом. Участниците са подготвили специални празнични изненади, които ще внесат още повече топлина и коледен дух, отбелязват още.

Входът е свободен.

