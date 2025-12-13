Лудогорец II завърши полусезона с победа срещу Хебър

Дубълът на Лудогорец постигна победа в последния си мач от есенния полусезон.

Младите “орли” надвиха с 2:1 Хебър (Пазарджик) в отложена среща от XIV кръг в Mr Bit Втора Лига, която се изигра в комплекс “Гнездо на орли”.

Петър Кирев изведе своя тим напред в резултата 24 минути след поставеното начало. До полувремето гостите успяха да изравнят и при този резултат двата отбора се оттеглиха на почивката. Димитър Иванов оформи победния успех в 80-ата минута, когато тимът от Пазарджик бе с човек по-малко заради червен картон.

След седмия постигнат успех през есенния полусезон, юношите на “орлите” ще зимуват под номер осем в таблицата с натрупан актив от 23 точки.

