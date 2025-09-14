Над 7000 души се събраха на традиционния Събор на приятелите на Русия, който се проведе в местността „Паниците“ край Калофер на 13 септември.

Тази година лозунгът на събитието за пореден път беше „България и Европа са по-силни заедно с Русия“. Организаторите Национално Движение Русофили и Международното движение на русофилите съобщиха, че на събора са дошли над 100 автобуса и микробуса, над 300 автомобила. В събитието участваха представители на 215 структури на НДР. Съборът се провежда за 20-ти път като национален и за трети път като международен събор на приятелите на Русия.

В един часа следобед се състоя официалната част на Събора. Негов водещ беше генералният секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на Национално Движение Русофили Николай Малинов. В заключение на словото си той каза, че бъдещето на България е само с Русия. България няма бъдеще в Европа, която от субект се е превърнала в обект в политиката и в музеен експонат. Освен това, в обръщението си, той обърна специално внимание на информацията за дейността на Национално Движение Русофили и Международното движение на русофилите. Той обърна специално внимание на дейността в детските градини, тъй като много страни, включително Русия, полагат големи усилия в училищното и висшето образование, а в детските градини това продължава да бъде наша уникална инициатива. В България има 236 групи, които работятпо нашата методика и учебници. Работим също така в Мали и Албания. Той отбеляза още, че идеологията на Българското възраждане е „История славянобългарска“. Критичната маса от славянство, българщина, православие и кирилица може да дойде само от Русия. Затова бъдещето на България е само с Русия. Защитата на историческата памет е особено важна за нас, тъй като работим в много трудни условия, в които за дейността ни ни арестуват, съдят, наказват. А дейността ни е свързана с развитието на връзките и разпространението на руската култура. Тези, които искат да разрушават паметници, те разрушават историята, разрушават държавите и държавността.

Николай Малинов даде думата на посланика на Русия в България Елеонора Митрофанова, която поздрави присъстващите и прочете поздравителен адрес от министъра на външните работи на Руската федерация С. Лавров. В приветствието беше отбелязано, че дейността на Движение Русофили отдавна е излязла извън пределите на България и вече обединява хора от различни страни по света. Изразена беше увереност, че това събитие ще допринесе за разширяване на международното хуманитарно сътрудничество, укрепване на атмосферата на приятелство и доверие между народите.

Първият заместник-председател на Националното Движение Русофили Кристина Иванова отправи приветствие от името на председателя на Комисията по международни отношения на Държавната дума на Руската федерация, председател на Управителния съвет на Международната обществена организация „Руски фонд за мир“ Леонид Слуцки. В него беше изразена увереност, че Съборът ще спомогне за укрепване на културните и хуманитарни връзки между народите на Русия и България, ще позволи по-добро разбиране на реалностите на днешния ден и чрез усилията на гражданското общество ще повлияе на формирането на миротворческа политика.

Тя прочете и приветствие от името на заместник-председателя на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация Константин Косачов. В обръщението Съборът беше наречен най-важното международно събитие на МДР, което обединява хора, които активно защитават традиционните ценности в родината си, противодействат на разпространението на русофобията, укрепват народната дипломация и насърчават запазването на руската култура и език като неразделна част от световното културно наследство. Беше отбелязано също, че фестивалът на руската поезия, песни и танци „Пусть всегда будет солнце“ нагледно демонстрира живия и неугасим интерес към руската култура сред младежта на европейските страни.

Поредицата от обръщения завърши с поздравителен адрес от директора на Департамента за многостранно хуманитарно сътрудничество и културни отношения Александър Алимов. В него се отбелязва, че българското Движение Русофили се е превърнало в глобално движение, което е надхвърлило границите на една държава и обединява хора, споделящи ценностите на Русия, уважаващи и обичащи руските национални традиции, история и култура.

Прессекретарят на руското външно министерство Мария Захарова изпрати видеообръщение до участниците в Събора. С искрените си думи тя ясно показа, че прави разлика между българския народ и политическия елит на страната: „Всички вие сте обединени от искрена любов към Русия, нейната история и култура“. Беше отбелязано, че Международното движение на русофилите се развива уверено и броят на неговите участници нараства от година на година, и че допринася за разпространението на достоверна и обективна информация за Русия. „Високо ценим вашата твърда решителност, въпреки всички трудности и препятствия, да се противопоставите на агресивната русофобска кампания, включително опитите за „отмяна“ на руската култура, ценим желанието за развитие на диалог и всестранно сътрудничество с Русия“, казва Мария Захарова.

Президентът на МСА, председател на Международния славянски съвет, заместник-председател на Държавната дума на II и IV Федерално събрание на Руската федерация, заслуженият деятел на науката, академик Сергей Бабурин също изпрати своите поздравления до участниците в Събора. В тях той отбелязва, че решимостта на българите да съхранят любовта си към руската култура, да се борят за взаимно разбирателство и братство между двата народа, вдъхва увереност, че общите традиционни духовни и морални ценности ще помогнат на славянските народи, а след това и на народите от цяла Европа, да възстановят взаимното разбирателство и доверие.

От българска страна присъстващите бяха приветствани от председателя на БАС Евгений Белий, главния секретар на партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ Валентин Григоров и народния представител от партия „Възраждане“ Ангел Славчев.

Също така постъпиха поздравителни адреси от кмета на Русе Пенчо Милков, кмета на Павликени инж. Емануил Манолов, председателя на ГС на БСП-София и зам.-председател на БСП Иван Таков и председателя на ПГ на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

Сред чуждестранните гости, присъстващи на Събора, бяха представители на секции на Международното движение на русофилите от Румъния, Кипър, Словакия и Чехия – Михаил Лаурук, Христофорос Михайлидис, Йозеф Долник и Йозеф Богдан. Сред гостите бяха професор Игор Бондаренко – президент на Европейската фондация за славянска писменост и култура в Братислава, професор Зоран Милошевич, д-р Диана Лазаревич и Тане Чанкович от Сърбия.

Преди началото на официалната част, Великотърновският митрополит Григорий, който е член на НДР, заедно с активисти на движението, отслужиха панихида за загиналите в боевете на Шипка.

През целия ден професионални изпълнители и самодейни артисти се грижеха за доброто настроение на присъстващите.

автор: Кристина Иванова

източник: rusofili.bg

