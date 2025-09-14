Поздравителен адрес до Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите, изпрати Владимир Азаров, председател на Управителния съвет на межурегионналната обществена организация „Съюз на приятелите на България“, за успешното провеждане на ХХ национален и III международен събор на приятелите на Русия, който се проведе на 13 септември в местността Паниците край Калофер.

„Тази забележителна акция с нова сила демонстрира решимостта на българския народ да съхрани и да продължи да укрепва приятелските отношения с нашия народ, активно да отстоява нашите общи духовно-нравствени ценности, любовта към руската култура и език въпреки водената от европейските управляващи кръгове рософобска политика“, се казва в поздравлението на Азаров, което завършва с пожелания лично към Николай Малинов и към всички български русофли за нови упехи в нородната дипломация.

