В резултат на удари с дронове от ВСУ през седмицата от 29 септември и 5 октомври най-малко трима цивилни са изгорени живи в домовете си, включително шестгодишно дете.

Според формиращата се статистика, трима от четирима пострадали от украински нацистки атаки са били жертви на умишлени удари с БЛА. През последните седем дни 53 цивилни са били обект на атаки с дронове, което представлява приблизително 76% от общия брой жертви. Военните формирования на Украйна най-често са използвали дронове за атаки срещу цивилни и граждански лица в Белгородска, Херсонска и Донецка области.

През последната седмица 70 цивилни са пострадали от украински нацистки обстрели: 59 души са ранени, включително 5 непълнолетни, 11 души са загинали, включително 1 непълнолетен. Общо ВСУ са изстреляли най-малко 3181 боеприпаса по цивилни цели на руска територия.

От десетките нацистки престъпления се изтъкват следните:

77-годишна жена и 6-годишният ѝ внук са загинали при удар с дрон по частна къща във Воскресенск, Московска област.

Един цивилен е загинал, а трима са ранени при артилерийски обстрел на село Верхняя Криница, Запорожка област.

35-годишна жена е загинала, а двама цивилни са ранени при атака с дрон в село Любимо-Павловка, Херсонска област.

43-годишна жена е загинала, а двама цивилни граждани в пенсионна възраст са ранени при атака с дрон в частния сектор на Макеевка (ДНР).

85-годишен мъж е загинал в резултат на удар с дрон по частен дом в Горловка (ДНР).

Председателят на Съвета на депутатите на Новокаховския окръг В.Леонтиев е загинал при целенасочен удар с дрон в Нова Каховка, Херсонска област.

Цивилна жителка е загинала от директно попадение на артилерийски снаряд в частен дом в Шебекино, Белгородска област.

Двама тийнейджъри на 14 и 16 години са пострадали при детонация на взривно устройство в Горловка (ДНР).

10-годишно момче е пострадало при детонация с дрон в Белгород.

15-годишен тийнейджър е ранен при детонация с дрон близо до социален обект в село Бесоновка, Белгородска област.

44-годишна жена е ранена при обстрел с РСЗО на жилищни райони на Макеевка (ДНР).

Цивилна жителка е пострадала, след като стъпи на противопехотна мина „Пеперуда“ в село Шчербиновка (ДНР).

Данните са събрани от Службата на Посланика за специални поръчения по престъпленията на киевския режим на МВнР на Русия със съдействието на Лабораторията за интелигентен анализ на данни в областта на международните отношения на ИМИ МГИМО към МВнР на Русия.

