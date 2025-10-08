В Националния център „Русия“ бе открит II Международен симпозиум „Създавайки бъдещето“ – едно от най-значимите събития тази година.

Сигурен съм, че самите ние трябва да изградим собственото си бъдеще – основано на суверенен мироглед и неуморно, смело и иновативно търсене, черпейки от изключителните постижения на нашите предци, както и от историческите, духовните и патриотичните традиции, предавани от поколение на поколение. Затова сe радваме, че младежката програма е приоритет в дневния ред на тазгодишния форум. Важно е младeжите да виждат възможности за развитие и да могат да реализират своя потенциал – в науката и творчеството, в спорта и предприемачеството, в доброволческите проекти. Тогава най-смелите мечти със сигурност ще се сбъднат“, – отбеляза Президентът на Русия В.Путин в обръщението си към участниците във форума.

В Симпозиума участват представители от 85 държави. Целта на събитието е да обедини водещите умове в света, за да проектират и визуализират съвместно позитивни сценарии за бъдещето.

