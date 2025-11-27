Докато Москва осъди „мегафонната дипломация“, американският президент заяви, че Стив Уиткоф ще посети руската столица като част от подновените усилия за посредничество.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложенията на Украйна за среща тази седмица, след като в продължение на два дни Западна Европа се бореше за място на масата за мирни преговори за Украйна. Едва когато мирното споразумение за конфликта е „в последния етап“, Тръмп ще предостави на украинския президент Владимир Зеленски аудиенцията, която той и неговите поддръжници се опитаха да постигнат чрез това, което Москва описа като „мегафонна дипломация“.

Изтичането на информация във вторник от шпиони на Вашингтон за телефонни разговори между руски официални лица доведе и до предупреждение от висш съветник на Кремъл за възможни вътрешни борби в САЩ, които биха могли да подкопаят всеки напредък.

Тръмп обаче е наредил на пратеника Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва, за да обсъдят новия мирен план за Украйна, който според американския президент е „усъвършенстван“ с участието и на двете страни, след четири дни на изненада и разделение в Западна Европа.

Изненадани от появата на американския план, европейските поддръжници на Киев оттогава наблягат на максималистична позиция, като категорично отхвърлят териториални отстъпки като част от мирното споразумение, което е червена линия за Москва. След преговорите между Украйна и САЩ в Женева Киев заяви, че Зеленски е готов да се срещне с Тръмп преди Деня на благодарността, за да „подпише споразумение“, предложение, което беше отхвърлено от американския президент, много към разочарованието на ключовия съветник на Зеленски.

Дипломатите от Москва, които не са получили никакви официални документи от никоя от страните в преговорите, разбираемо мълчат.

Руският външен министър Сергей Лавров обвини във вторник ЕС и Великобритания, че се опитват да подкопаят мирните усилия на Тръмп и да изопачат плана „за собствените си цели“. Той подчерта обаче, че Москва остава готова да обсъди клаузите в американските предложения с Вашингтон.

В момента страните са по същество толкова далеч една от друга, колкото и преди, въпреки предложенията, отправени към Вашингтон от Киев, и мегафонната дипломация от Брюксел.

източник: www.rt.com

Facebook

Twitter



Shares