Вицепрезидентът Йотова награди победителките в Националната програма „За жените в науката“

Вицепрезидентът Илияна Йотова за поредна година участва в официалната церемония по награждаване на победителките в Националната програма „За жените в науката“. Програмата, която отбелязва своята 15-годишнина, се осъществява в партньорство между Националната комисия за ЮНЕСКО – България, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и L’Oréal България.

Идея, вдъхновение, енергия, заслужена гордост – с тези думи вицепрезидентът определи националната програма и благодари на всички, които я подкрепят. Тя посочи, че за годините на своето съществуване „За жените в науката“ е създала голяма общност, обединена от идеята, че светът е създаден от наука и тя е неговото бъдеще.

Илияна Йотова подчерта, че със своята изследователска работа жените учени са полезни на себе си, на своята страна, на света, защото пишат неговото бъдеще. „Казваме на тези млади дами: Ценим ви, необходими сте ни, вярваме във вас“, заяви вицепрезидентът.

Йотова изтъкна, че жените учени са пример за подражание, че когато човек има голяма идея, има и силите да я постигне. „Вие вдъхвате самочувствие на тези, които ще ви последват. Понякога човек няма смелостта да заложи на своите идеи. Но когато вижда примера и успеха, постигнат с познание и усилия, е готов да ги последва“, каза вицепрезидентът.

Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката и необходимостта от държавна подкрепа. „Инвестирането в наука е естествен приоритет за държава, която е родена от познанието“, подчерта вицепрезидентът.

Тазгодишните отличени в националната програма са: д-р Ивета Недева за проекта „Изследване на чревния микробиом при лица със затлъстяване и захарен диабет; д-р Ния Тошкова за проекта „Антитяловият репертоар на прилепите в България: от зоонозни заболявания до консервационни дейности“; д-р Блага Благоева за проекта „Фотоиндуцирана анизотропия в тънки слоеве от азобагрило в полимерна матрица за приложение като изцяло оптични превключватели“.

