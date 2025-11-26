Вицепрезидентът: Демокрацията не е лист хартия, а постоянна борба за конституционни принципи и правова държава

Илияна Йотова беше гост на тържественото отбелязване на 35-годишнината на катедра „Политология“ в Университета за национално и световно стопанство

Демокрацията не е лист хартия, а всекидневна и постоянна борба за конституционни принципи и правова държава. Не е само набор от институции, а политическа култура, начин на мислене, светоглед. Повече от мнозина други вие сте призвани да върнете на демокрацията нейната същност. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към завършващите студенти в специалност „Политология“ в Университета за национално и световно стопанство. Вицепрезидентът беше гост на тържественото отбелязване на 35-годишнината на катедра „Политология“.

Катедрата Йотова определи като сериозна научна и политическа школа. „Дейността на катедрата и примерът на нейните възпитаници трябва постоянно да ни напомня, че управлението не е експеримент, не е импровизация, а квалифицирана професионална работа, която се преподава и учи. Че всеки може да оценява политиката, но не всеки може да я прави“, подчерта вицепрезидентът.

„Политическата мисъл от Платон и Аристотел насам, в течение на хиляди години, е непрестанно търсене на идеята и практиката на доброто управление. Не приемайте отклонението за норма, а нарушението за правило. Не може да е добра, успешна, ефективна, приемлива политика, която ни отдалечава от доброто управление, вместо да ни приближава към него“, обърна се Илияна Йотова към абсолвентите.

Тя изтъкна, че завършващите „Политология“ разбират по-добре от другите смисъла и съдържанието на понятията в политиката. „Не позволявайте самозванци да ги подменят. Не допускайте никой да нарича клюката политика, властовия произвол – демокрация, бизнес проектите – политически партии, безпринципността – политическа отговорност, беззаконието – ефективност, а простащината – автентичност“, заяви вицепрезидентът.

Йотова пожелава на дипломираните политолози да останат верни на обективността, истината и справедливостта. „Трудно е ние, хората, да се абстрахираме от своите нагласи и убеждения. Няма как да останем без пристрастия. Но нека пристрастията ви са към България и българските граждани. Колкото и да се делите, колкото и да спорите и да не се съгласявате помежду си, винаги помнете, че имаме една държава и сме длъжни да й дадем по-добро бъдеще“, посочи вицепрезидентът.

