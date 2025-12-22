Тайландската армия обстрелва Батамбанг, един цивилен е ранен

На 22 декември Министерството на отбраната съобщи, че тайландските военни са изстреляли 155-милиметрови артилерийски снаряди в провинция Батамбанг, ранявайки един цивилен.

Между 6:25 и 6:35 ч. тайландските сили са изстреляли пет 155-милиметрови снаряда в района на община Пном Проек и още два снаряда в село О’Чоат, община Бараинг Тлаек, окръг Пном Проек.

По-късно, между 8:40 и 9:30 ч., още пет 155-милиметрови артилерийски снаряда са били изстреляни в село Кило 9, община Чрей Сейма, окръг Сампов Луун.

Според предварителна информация от местните власти, един цивилен е бил ранен в резултат на обстрела, съобщи министерството.

От: Cambodiannes

Снимки: Министерство на отбраната

