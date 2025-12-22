понеделник, декември 22, 2025
Инициативи през м.Януари 2026г на Младежки център-Търговище

Дата:06.01.26г.- “ Аз съм на пазара на труда “
Място: ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:13.01.26г.- “ Искам да работя “

Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище


Дата:14.01.26г. “Традициите ни съхраняват като общност “
Място: с. Голямо Ново

Час:12:00 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:15.01.26г. – “ Обратно в училище „
Място: с. Макариополско

Час:12:00 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:16.01.26г. – “ Правата на човека“          -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.

Място: Първо СУ “Св.Седмочисленици “         – Място: Първо СУ “Св.Седмочисленици “

Час:10:40 ч.                                                  -Час:11:40 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище   -Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:16.01.26г. – “ Правата на човека“          -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.     

Място: Второ СУ “ Проф.Никола Маринов”      -Място: Второ СУ “ Проф.Никола Маринов”

Час:13.30 ч.                                                   -Час:14.30 ч.      

Организатор: Младежки център-Търговище    -Организатор: Младежки център-Търговище


Дата:20.01.26г. – ”Готов съм за работа “

Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище



Дата:22.01.26г. „Образованието е най-добрата зестра“
Място: с. Надарево

Час:12:00 ч
Организатор: Младежки център-Търговище

