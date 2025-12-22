Инициативи през м.Януари 2026г на Младежки център-Търговище
Дата:06.01.26г.- “ Аз съм на пазара на труда “
Място: ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:13.01.26г.- “ Искам да работя “
Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:14.01.26г. “Традициите ни съхраняват като общност “
Място: с. Голямо Ново
Час:12:00 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:15.01.26г. – “ Обратно в училище „
Място: с. Макариополско
Час:12:00 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:16.01.26г. – “ Правата на човека“ -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.
Място: Първо СУ "Св.Седмочисленици "
Час:10:40 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:16.01.26г. – “ Правата на човека“ -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.
Място: Второ СУ " Проф.Никола Маринов"
Час:13.30 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:20.01.26г. – ”Готов съм за работа “
Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „
Час:09:50 ч.
Организатор: Младежки център-Търговище
Дата:22.01.26г. „Образованието е най-добрата зестра“
Място: с. Надарево
Час:12:00 ч
Организатор: Младежки център-Търговище