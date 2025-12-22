Инициативи през м.Януари 2026г на Младежки център-Търговище

Дата:06.01.26г.- “ Аз съм на пазара на труда “

Място: ПГИИ “ Джон Атанасов „

Час:09:50 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:13.01.26г.- “ Искам да работя “

Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „

Час:09:50 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище



Дата:14.01.26г. “Традициите ни съхраняват като общност “

Място: с. Голямо Ново

Час:12:00 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище



Дата:15.01.26г. – “ Обратно в училище „

Място: с. Макариополско

Час:12:00 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:16.01.26г. – " Правата на човека" -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.

Място: Първо СУ "Св.Седмочисленици "

Час:10:40 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище

Дата:16.01.26г. – " Правата на човека" -Предизвикателство -2-ра част на английски ез.

Място: Второ СУ " Проф.Никола Маринов"

Час:13.30 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище



Дата:20.01.26г. – ”Готов съм за работа “

Място:ПГИИ “ Джон Атанасов „

Час:09:50 ч.

Организатор: Младежки център-Търговище





Дата:22.01.26г. „Образованието е най-добрата зестра“

Място: с. Надарево

Час:12:00 ч

Организатор: Младежки център-Търговище

