Тайфунът Матмо връхлетя крайбрежните райони на Китай със силни ветрове и проливни дъждове

Тайфунът Матмо, 21-вата буря с име от сезона на тайфуните в Тихия океан през 2025 г., се стовари върху крайбрежните райони на Китай, предизвиквайки силни ветрове и проливни дъждове.

Тайфунът достигна сушата по източното крайбрежие на окръг Сюен, град Жанджианг в южната китайска провинция Гуандун около 14:50 часа в неделя, като максималната сила на вятъра в близост до центъра му достигна 42 метра в секунда, а минималното налягане в центъра му беше 965 хектопаскала.

В крайбрежния град Джинхе, разположен по източното крайбрежие на окръг Сюен, скоростта на вятъра достигна пориви, равни на ниво 14 по скалата на Бофорт, което доведе до разхвърляне на метални листове и поваляне на дървета.

Близкото рибарско пристанище претърпя сериозни щети, като водо- и електроснабдяването бяха прекъснати, а комуникационните линии бяха засегнати.

Очаква се центърът на бурята да засегне полуостров Лейджоу в южната част на Китай по-късно в неделя, носейки силни дъждове и ветрове.

Местните власти активираха планове за реагиране при извънредни ситуации, призовавайки жителите да останат в домовете си и засилвайки прогнозите, за да се подготвят за продължаващото лошо време.

Международното летище Хайкоу Мейлан отмени всички полети и ще възобнови постепенно дейността си от 20:00 часа в неделя.

По-рано в събота властите активираха ниво IV на аварийна готовност за контрол на наводненията в Гуандун, Хайнан, Гуанси и Юнан, тъй като се прогнозираше, че тайфунът Матмо ще донесе силни дъждове.

Китай има четиристепенна система за аварийна готовност, като ниво I е най-тежкото, и четиристепенна система за предупреждение за времето, като червеното представлява най-тежкото предупреждение, следвано от оранжево, жълто и синьо.

