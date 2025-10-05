Нощните обиколки очароват туристите с шоу програми в цял Китай по време на празниците

Продължаващите празници по повод Националния ден и Празника на средата на есента, които се провеждат от 1 до 8 октомври, донесоха процъфтяващ нощен туризъм в цял Китай, като зрелищни шоута и местни закуски привлекха милиони посетители.

В град Нанчанг, провинция Дзянси, Източен Китай, в сряда бе организирано впечатляващо фойерверк шоу по брега на река Ганцзян. Дронове и фойерверки осветиха звездното небе, привличайки над 1,2 милиона посетители.

Общо 5000 дрона, както и 1300-метрова фойерверк шоу, създадоха зашеметяваща гледка по брега на реката, с ярки отблясъци, танцуващи по водата.

В древния град Синчжоу в северната китайска провинция Шанси, смесица от нематериално културно наследство и фолклорни представления, като фойерверки от разтопено желязо, очароваха туристите. Улиците с закуски бяха препълнени с тълпи, жадни да опитат местните деликатеси.

„Това място е много оживено, с уникални закуски от различни райони и окръзи в Синчжоу. Те са достъпни и вкусни“, каза Юан Пентао, турист.

Към третия ден от празника средният брой посетители в древния град надхвърли 110 000.

Село Xijiang Qianhu Miao в окръг Leishan, югозападната провинция Гуйчжоу, беше украсено с светлини, за да отпразнува празника, привличайки тълпи от туристи.

Докато местните къщи на кокили, сгушени сред планините и реките, осветяваха нощта, туристите, облечени в традиционни китайски костюми, с нетърпение запечатваха зашеметяващата гледка на телефоните си и в спомените си.

„Гледките в селото Мяо са зашеметяващи през деня, а атмосферата през нощта е още по-очарователна. Светлините са ярки и красиви“, каза един турист.

Ресторантската сцена в селото също получи огромен тласък, като пред сергиите се образуваха дълги опашки от туристи, които с нетърпение чакаха да опитат автентичната кухня на Мяо.

Окръг Сюи в източната китайска провинция Дзянсу стартира пазар за нощни екскурзии, представящ продукти от нематериалното културно наследство и местни закуски.

„Има вкусна храна и забавни развлечения, както и зрелищни представления. Атмосферата е оживена и празнична“, каза един от жителите.

