Светът се пренарежда, а България очаква своя лидер със здрав гръбнак пред Великите сили!

Светът се пренарежда и е изправен пред големи промени, България също! Борисов нарича лидерите в Брюксел, Вашингтон и Москва “началниците”, ще се намери ли кой да промени това нискочело и коленопреклонно безгръбначно поведение?

Автор на анализа: Росица Калинова

ЕВРОПА В ШОК: Путин заяви в прав текст на САЩ и ЕС – „Връщате се на масата, само ако приемете реалността на бойното поле“

След петчасовите разговори в Кремъл между Владимир Путин и специалния пратеник на Тръмп – Стив Виткоф, светът научи една проста истина: Москва диктува условията.

Путин беше категоричен:

„Победителят не приема условия от загубилите.“

И още – че Европейският съюз се опитва да внесе в преговорите неприемливи предложения, откъснати от реалността на фронта.

Съобщението е ясно – или признават фактите на фронта, или изобщо няма да бъдат допуснати до масата.

Кремъл: Не сме отхвърлили плана на Тръмп – но няма да жертваме територии

Прессекретарят Дмитрий Песков подчерта, че Русия не е отказала американския план, но част от точките са приемливи, а други – абсолютно неприемливи като ключовият спор остава границата и Донбас.

Това беше потвърдено и от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който каза в ефир, че спорът е за зона от 30–50 км и около 20% от Донецка област.

Юрий Ушаков, най-довереният дипломатически съветник на Путин, определи разговорите като „полезни, конструктивни и смислени“. Но също така подчерта онова, което Западът не иска да чуе: „Компромис няма.“

„По ключови точки позициите ни остават несъвместими.“

И това е напълно логично.

Москва няма да подпише нищо, което легитимира загуби, диктувани от Вашингтон. Още по-малко – план, който не отчита реалността на бойното поле.

Путин изслуша, зададе въпроси, поискал е разяснения по всеки от документите. Но линията на Кремъл е ясна:

Русия може да приеме само това, което гарантира нейната сигурност, а не американските геополитически фантазии.

Интересното е друго:

И двете страни изрично се договориха да не разкриват конкретното съдържание на предложенията. Когато дипломацията минава в режим секретност, това означава само едно — преговорите навлизат в зона, в която всяка дума може да пренареди света.

Планираната среща на Виткоф и Кушнер със Зеленски в Брюксел беше отменена буквално часове след разговорите в Кремъл. Без обяснение. Без пресконференция. Без опит да бъде прикрито.

Европейските медии съобщават:

Зеленски се връща спешно в Киев.

Американците не потвърждават нови дати.

Това е политически сигнал, който в Брюксел и Киев добре разбират: Вашингтон започва да говори с Москва сериозно – а не с Киев.

Американската делегация е донесла в Кремъл 4 нови документа към първоначалния план от 28 точки. Москва разглежда всичко, но ясно посочва, че няма бързо решение и няма „сделка за една нощ“ – няма мир, който да препрочита желанията на Киев и ЕС. Русия настоява: „Преговори – да. Но на база реалността, която руската армия създаде на фронта.“

Посланието от Путин е оглушително: Европа няма думата, докато не признае руската победа на бойното поле.

Точно затова Европейският съюз в последните 24 часа:

панически активира контакти с Китай,

Макрон тича да убеждава Пекин,

дипломатите в Брюксел говорят за „геополитически шок“, а НАТО наблюдава опасната ескалация в Черно море.

Започва нов етап от войната – дипломатическият. И Русия диктува правилата.

И тук идва големият момент за нас, в България.

Докато Москва и Вашингтон договарят новия ред, в София политиците ни се държат така, сякаш живеем в 2014 г., когато беше модерно да се кършат пръсти пред чужди столици и да се събират точки с „правилното“ геополитическо говорене.

Сега светът се пренарежда пред очите ни:

— САЩ преговарят директно с Русия.

— Европа е наблюдател, не играч.

— Украйна дори не беше поканена на следващата среща.

А нашият парламент? Зает със скандали, фалшиви вотове и борба за власт, докато истинската политика се случва в Москва, Вашингтон и Пекин.

Истината е простичка: Който не разбира геополитиката, ще бъде изяден от нея.

Това, което се случи в Кремъл, е предупреждение за всички малки държави – или имаш позиция, или някой друг решава твоята съдба вместо теб.

И затова днес България има нужда от нещо, което нашето политическо поколение не е показвало отдавна: гръбнак. Докато големите сили преначертават линиите, ние трябва да решим – ще сме държава с мнение или… придатък, който само чака инструкции.

Пет часа в Кремъл ни показаха, че идват времена, които не търпят колебание.

Автор: Елица Христова

Източник: bnews.bg

