Бюджет 2026: първият в евро, който изкара на протест работещите и бизнеса

<p>Проектобюджет 2026 повишава заплати и пенсии, но и осигуровки, данъци и цената на труда, което провокира масово недоволство сред работещи и предприемачи.</p>

анализира увеличението на минималната работна заплата и пенсиите, свързано с увеличените осигурителни вноски, нарастващите разходи за труд и по-високите данъци върху печалбата – проблем, който вече предизвика протести сред работниците и предприемачите след приемането на новия бюджет за 2026 г.

Бюджет за 2026 г.: За първи път в евро. Защо хората протестират?

<p>Така нареченият „първи бюджет в евро“ трябваше да бъде знак, че държавата влиза в по-спокойна фаза – с нова валута, оптимистични прогнози и обещания за нарастващи доходи. Но както се оказа, проектът за Бюджет 2026 предизвика повече напрежение, отколкото ентусиазъм. И проблемът съвсем не е в наличието на средства, а в това кой ще плати сметката. И всичко това пада върху раменете на работещите и бизнеса заради повишаването на осигурителните вноски, поскъпването на труда и по-агресивното облагане на печалбите.</p>

<p>За работещите хора промените се усещат веднага в две области. Минималната работна заплата трябва да стане 620 евро, а средната пенсия – да надхвърли 540 евро. На хартия това изглежда като стъпка напред, но идва с едно неприятно допълнение: осигурителната тежест нараства. Пенсионните вноски се увеличават с още 2 процентни пункта, а максималният осигурителен доход надхвърля 2300 евро. В крайна сметка работещият вижда по-високи удръжки, а работодателят – по-висока цена за всяко назначение.</p>

смята, че именно този ефект – повече в брутното, но по-малко в нетното, при по-високи разходи за фирмите – накара синдикатите и работодателите практически да заговорят в един глас. Синдикатите твърдят, че през последните години реалната заплата в държавния сектор изостава и това увеличение само частично запълва празнината. Бизнесът пък обяснява, че така държавата „взима над милиард лева от реалния сектор" още през първата година.

<p>Вторият конфликт засяга вече предприемачите. Данъкът върху дивидентите трябва да се повиши от 5% на 10%. Според мотивите – по-справедливо облагане и допълнителни приходи, но за много малки и средни фирми това е директно намаляване на личните доходи на собствениците. Работодателските организации предупреждават, че страната губи едно от малкото си предимства в региона и изпраща сигнал, че правилата могат да се променят по всяко време.</p>

<p>Не е изненадващо, че бизнесът беше сред най-активните участници в протестите. От трибуните се чуваха фрази като „бюджет на раздутата администрация“ и „повече данъци без реформи“.</p>

<p>За хората извън столицата картината е по-проста: осигурителните вноски растат, данъците – също, цените не спадат, а реформите отново се отлагат. Мнозина приемат повишаването на пенсиите като необходимост, но възниква интересен въпрос – защо самата държава не започва от собствените си разходи и привилегии. И ето че проектът, който трябваше да бъде представен като „първия съвременен бюджет в евро“, се превърна в още един признак за това колко далеч е правителството от хората, които месец след месец пълнят този бюджет.</p>

<p>Повече статистика, анализи и интересни факти са достъпни на уебсайта на Бургас Медиа в секцията<a href=“https://burgasmedia.com/category/analitika?lang=bg“ target=“_blank“ rel=“noopener noreferrer“ style=“color: blue;“> „Аналитика“ </a></p>

