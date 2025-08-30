Щитът и коприната: Как сигурността на ШОС вплита регионалния просперитет

На фона на свят, фрагментиран от тарифи и конфронтация, Изтокът предлага различен отговор. Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) демонстрира, че сигурността и развитието никога не са игра с нулев резултат – те са две страни на една и съща монета. Чрез активиране на икономическия импулс чрез свързаност и изграждане на доверие чрез споделен просперитет, ШОС изтъка нов наратив: истинската сигурност не се гради върху изолация, а върху взаимосвързаност.

Ранната есен в Тиендзин, с уникалната си смесица от колониална история и съвременна жизненост, осигурява подходящ фон за срещата на върха на ШОС през 2025 г. Докато лидери от държавите-членки на ШОС и международни организации се събират тук, самият град – свидетелство за трансформативното развитие на Китай – символизира просперитета, който произтича от стабилността и сътрудничеството. Тазгодишната среща на върха, която се очаква да бъде най-голямата и най-значимата в историята на ШОС, се провежда в критичен момент. С глобалната геополитика, изпълнена с конфликти и едностранни тарифни политики, нарушаващи търговията, ангажиментът на ШОС към мултилатерализма и споделената сигурност предлага мощна алтернативна визия.

Ⅰ. Сигурността като основа на икономическия растеж

Тази година се навършват и 80 години от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и Втората световна война – трогателно напомняне за крехкостта на мира и важността на неговото запазване. ШОС, родена от желанието за насърчаване на стабилност и взаимно развитие, въплъщава тази трудно спечелена мъдрост. Акцентът ѝ върху сигурността, както традиционна, така и нетрадиционна, е основата, върху която се изгражда икономическият просперитет. Чрез Регионалната антитерористична структура държавите-членки засилиха обмена на разузнавателна информация, координираха операции за борба с тероризма и се бориха с транснационалната престъпност, създавайки сигурна среда, която насърчава търговията и икономическия растеж. Резултатите са осезаеми: през първите седем месеца на 2025 г. търговията на Китай с членовете на ШОС достигна 2,11 трилиона юана (295,58 милиарда долара), което е увеличение с 3% на годишна база и рекордно високо ниво. Обемите на сухопътните и въздушните товарни превози нараснаха съответно със 7,4% и 44,6%, което подчертава как безопасността и логистичната ефективност са в основата на търговския обмен.

Ⅱ. Китайският двигател на регионалното развитие

Ролята на Китай като движеща сила в рамките на ШОС не може да бъде надценена. Като най-голямата икономика на организацията и член-основател, Китай подкрепя инициативи, които са в съответствие с целите на ШОС, като например инициативата „Един пояс, един път“, която синергизира с проектите за свързаност на ШОС. От петролопровода Китай-Казахстан до икономическия коридор Китай-Пакистан, тези инфраструктурни начинания намалиха търговските бариери и повишиха регионалната устойчивост. През 2024 г. над 19 000 товарни влака Китай-Европа преминаха през териториите на ШОС, укрепвайки веригите за доставки на фона на глобални смущения. Отвъд твърдата инфраструктура, Китай улесни трансфера на знания и изграждането на капацитет, като например въвеждането на технология за капково напояване в Узбекистан, ярък пример за това как сътрудничеството повишава прехраната и насърчава стабилността.

Скорошно глобално проучване на CGTN, обхващащо 38 държави, отразява международното признание за приноса на Китай: 85,8% от гражданите на ШОС гледат на Китай като на уважителен и равноправен партньор, докато 91,4% признават усилията му за подобряване на регионалната сигурност и развитие. Ангажиментът на Китай към многополюсен световен ред е очевиден и от разширяването на ШОС – най-скорошното с присъединяването на Беларус през 2024 г. – довеждайки членството до 10 държави и разширявайки влиянието си в 26 държави. Чрез насърчаване на разплащанията в местна валута, организацията е намалила зависимостта от доминираната от долара финансова система, като 79,4% от анкетираните потвърждават тази промяна.

Ⅲ. Дигитални пътища на коприната: Сътрудничество, основано на изкуствен интелект и технологии

Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект, дигиталната инфраструктура и зелените технологии открива нови пътища за сътрудничество в рамките на ШОС. Проекти като Центъра за сътрудничество между Китай и ШОС в областта на големите данни насърчиха иновациите в логистиката, електронната търговия и моделирането с изкуствен интелект, като директно засилят регионалната сигурност и устойчивото развитие. В Киргизстан, подкрепяните от Китай 5G мрежи увеличиха проникването на интернет от 43% на над 70%. Тези технологии не са просто инструменти за икономически растеж – те укрепват управлението, подобряват общественото благосъстояние и създават по-устойчива среда за сигурност. Както отбеляза Мехмет Бозкурт, старши изследовател в Азиатско-тихоокеанския изследователски център на Турция, лидерството на Китай в граничните технологии е пример за това как дигиталното сътрудничество може да доведе до приобщаващ и устойчив напредък.

Ⅳ. Финансиране на бъдещето: Възможности на ШОС и Глобалния Юг

ШОС все повече се позиционира като жизненоважна платформа за финансово сътрудничество между страните от Глобалния Юг. Отхвърляйки моделите за условна помощ на традиционните западни системи, механизмите на ШОС – като например разплащанията в местна валута и Новата банка за развитие на БРИКС – предлагат прагматични и гъвкави алтернативи. До края на 2024 г. инвестициите на Китай в държавите-членки и партньорите на ШОС надхвърлиха 140 милиарда долара, като проекти обхващат възобновяема енергия, производство и селско стопанство. Инициативи като слънчевата електроцентрала Капчагай в Казахстан и завода за електрически превозни средства BYD в Узбекистан илюстрират как инвестициите на ШОС дават приоритет на дългосрочното развитие и структурната трансформация. Освен това акцентът на организацията върху суверенното равенство и ненамесата резонира дълбоко с развиващите се икономики.

Ⅴ. Срещата на върха в Тяндзин: Очертаване на следващото десетилетие

Срещата на върха в Тяндзин е готова да бъде важен етап, като се очаква да доведе до резултати като Декларацията от Тяндзин и Стратегията за развитие на ШОС за следващото десетилетие, които ще очертаят пътна карта за висококачествен растеж. Докато светът се бори с протекционизма и геополитическите конфликти, „Шанхайският дух“ на ШОС – подчертаващ взаимното доверие, взаимната полза и ненамесата – предлага план за по-справедлива международна система. Паралелното отбелязване на 80-годишнината от победата над антифашистите и основаването на ООН допълнително подчертава ангажимента на ШОС за запазване на следвоенния ред, като същевременно го адаптира към съвременните предизвикателства.

В умерената есен на Тяндзин, сред оживени дискусии, резонира една истина: развитието процъфтява само в прегръдката на мира и сигурността. Пътят на ШОС – от 6 до 26 държави, с търговия, нарастваща от скромното начало до над 512,4 милиарда долара през 2024 г. – доказва, че когато нациите избират сътрудничеството пред конфронтацията, те не само изграждат по-силни икономики, но и създават по-безопасен и по-проспериращ свят за всички.

Текст: Лили Лю

Източник: CGTN

