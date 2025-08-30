Президентът на Малдивите пристига в Китай за участие в срещата на върха на ШОС през 2025 г.

Президентът на Малдивите Мохамед Муизу пристигна в Пекин в събота следобед, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) за 2025 г., която ще се открие в Тиендзин от неделя до понеделник.

Муизу, който беше избран за президент на Малдивите през 2023 г., прави второто си посещение в Китай след държавно посещение през 2024 г.

Китай и Малдивите отдавна са приятели и близки съседи. Народите на двете страни са установили приятелски връзки чрез древния Морски път на коприната.

През последните години отношенията между двете страни се задълбочиха и постигнаха ползотворни резултати в сътрудничеството по „Един пояс, един път“ и в сътрудничеството в други области.

Малдивите са един от 14-те партньори в диалога на ШОС.

