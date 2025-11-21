Среща на посланик Апичела с председателя на Българския олимпийски комитет Лечева

Към зимните олимпийски игри в Милано – Кортина и пристигането на Обиколката на Италия в България

Посланикът на Италия в София Марчело Апичела, придружен от заместник-ръководителя на мисията Едоардо Ди Паоло, прие председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева за разговор, целящ да задълбочи възможностите за двустранно сътрудничество, произтичащи от предстоящото откриване на XXV Зимни олимпийски игри в Милано – Кортина и от старта на Обиколката на Италия 2026 в България.

По време на срещата, която се проведе в сърдечна атмосфера, посланикът и председателят Лечева подчертаха големия опит, натрупан от Италия в организирането на големи спортни състезания, утвърждавайки своето лидерство в областта на спортната дипломация и организирането на големи спортни събития, характеризиращи се с висока степен на приобщаване и устойчивост. Лечева изрази интерес и към добрите практики, разработени от Италия в поддържането и постоянното използване на инфраструктурата, изградена по повод на минали спортни състезания, като така се свеждат до минимум разхищаването и икономическата неефективност. Олимпийските игри през 2026 г. са четвъртите, които се организират от италианска страна, след изданията в Рим през 1960 г. (летни игри), Кортина д’Ампецо през 1956 г. и Торино през 2006 г. (зимни игри).

Посланикът и председателят изразиха увереност, че предстоящите игри ще бъдат събитие с висока качество и атрактивност, което ще постави в центъра развитието на спорта и туризма – цели от общ интерес. По време на разговора бе обсъдено и участието на над 20 български спортисти, които са се класирали за това важно мероприятие.

Посланикът припомни значението, което заместник-председателят на Съвета на министрите и министър на външните работи и международното сътрудничество, г-н Антонио Таяни, отдава на спортната дипломация като инструмент с „мека сила“ и разпространение на положителни ценности. Той припомни последните инициативи на Министерството на външните работи в тази насока и подчерта изключителните възможности, които се откриват със старта на Обиколката на Италия 2026 в България, който ще представлява уникална възможност за популяризиране на страната пред широката публика (750 милиона телевизионни зрители), която средно следи състезанието. Посланикът припомни също така важното приемане на Резолюцията за олимпийското примирие с оглед на Зимните олимпийски и параолимпийски игри в Милано – Кортина, одобрена с консенсус от Общото събрание на ООН на 19 ноември.

Игрите в Милано-Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г., а след тях ще последват Параолимпийските игри от 6 до 15 март 2026 г. Събитието бележи завръщането на Зимните олимпийски игри в Италия след изданието в Торино през 2006 г. и ще бъде първият случай, в който два града съвместно са домакини на игрите.

