Софтуерното обновяване засяга и Площадката за разделно събиране на отпадъци

От днес до 24 ноември 2025 г., включително, няма да записват нови потребители, но тези с активна регистрация могат да предадат донесените количества и те ще бъдат коректно отчетени

Нови потребители няма да може да се регистрират на Площадката за разделно събиране на отпадъци в кв. „Железник“ от днес до 24 ноември 2025 г., включително. Това обявиха от Отдел „Екология, озеленяване и гори“ в Община Стара Загора днес.

Причината са вече започналите 4-дневни технически дейности по обновяване на софтуера на местни данъци и такси, за които старозагорци са вече осведомени.

В този срок няма да се приемат нови заявления за създаване на потребителски профили. Но всички потребители, които вече имат активна регистрация, могат да продължат да използват площадката без прекъсване! Ще могат да предават донесените количества разделно събран отпадък и те ще бъдат коректно отчетени.

Целта на обновяването е да се обезпечи по-голяма сигурност, по-висока надеждност и по-удобна работа за гражданите, оповестиха още от Отдел „Екология, озеленяване и гори“.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство и препоръчва на потребителите да планират регистрациите си извън посочения период.

