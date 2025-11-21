Община Пазарджик е домакин на международна делегация по проект за превенция на престъпността сред малолетни и непълнолетни

Община Пазарджик бе домакин на международна делегация по проект „Превенция на престъпността при малолетни и непълнолетни нарушители на закона“, финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът има за цел да изгради капацитет чрез споделяне на добри международни практики и да обучи специалисти, работещи с деца и младежи в риск, с фокус върху ранното разпознаване и предотвратяване на поведенчески отклонения.

В консорциума участват партньори от три държави: Община Пазарджик, Фонд за превенция на престъпността ИГА, Община Кочани и Сдружение на роми „Авена“ от Северна Македония, както и Община Сейнт Ан (Sainte-Anne, Guadeloupe) и асоциация Men A Lespwa от региона Гуаделупа във Франция. Проектът стартира през лятото на 2025 г. и ще продължи до есента на 2026 г., като обединява партньори, работещи по сходни предизвикателства и търсещи устойчиви решения.

Седмицата на посещението в Пазарджик бе изпълнена с ежедневни обучения, водени от експерти с дългогодишен професионален опит в работата с малолетни и непълнолетни нарушители. На официалното откриване гостите бяха приветствани от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски, който подчерта значимостта на проекта и необходимостта резултатите му да бъдат устойчиво реализирани.

Заместник-кметът Нино Ненов отбеляза значимостта на инвестициите в работата с децата и младежите, като ключови за подобряване на средата в града и

съвременните обществени предизвикателства.

Международните гости останаха силно впечатлени от богатата история, културно-историческото наследство и артистичния дух на Пазарджик – от множеството скулптури и статуи в градската среда, през театъра и зала „Архитектура“ в Регионален исторически музей и остров-парк „Свобода“. Тези посещения допринесоха за обогатяване на културния обмен между партньорите.

В рамките на работните срещи ръководният екип на проекта, включващ представители от трите държави, обсъди предстоящите етапи на изпълнение, както и възможностите за ново кандидатстване по предстоящите покани на програма „Еразъм+“.

