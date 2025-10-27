Руските дронове станаха по-бързи, по-точни и по-опасни

БПЛА „Герань“ еволюционираха и се превърнаха в истински кошмар за Украйна.

Сега дроновете използват изкуствен интелект, летят с над 300 км/ч и атакуват вертикално, като ракети. Украинските средства за противовъздушна отбрана също не стоят на място, но руската техника се развива по-бързо, съобщава изданието.

Ако преди година атака с 150 безпилотни летателни апарата за една нощ се считаше за сериозна заплаха, то сега Украйна редовно се сблъсква с вълни от 600 или 700 дрона. Вестникът счита, че по време на такива масирани нападения десетки апарати достигат целта си почти едновременно, което прави невъзможно използването на средства за противовъздушна отбрана за защита на всеки обект, твърди източникът.

източник: The Economist

