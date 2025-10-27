Образователните програми на МИМОП са нетуъркинг, който заслужавате

А да не чуем ли как Максим Костарев чете своя рап за Томск

Костарев Максим Мих. Томск ТПП президент на Съюза „ТПП на Томска област“ , възпитаник на нашата флагманска програма „Мениджмънт на ТПП“, на октомврийската страница на мултимедийния проект – календар „1000 вътрешни диалога“

По същия начин Максим проведе своето обучение

📌 „Опитът на ТПП на област Томск. GR и инициативни проекти“ в рамките на модула „Вътрешен мениджмънт на търговско-промишлената палата“.

❗️А в понеделник в #МИМОП» ще започне модулът „Управление на ТПП“ по програмата за лидерство, в рамките на който занятията ще бъдат проведени от президента на Уралската ТПП

✔️Андрей Беседин

Беседин Андрей Адольфович

– автор, идеолог и собственик на мултимедийния проект „1000 вътрешни диалога“.

Гледайте и слушайте🎙️⬇️, Томск, посрещайте ни, тръгваме!

http://1000dialogov-goroda.uralcci.com/10

https://rutube.ru/video/8fdd438457faf67c2d04581a0dd4237a/?r=plemwm

Елате на образователните програми #МИМОП – това е нетуъркинг, който заслужавате

