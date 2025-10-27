Образователните програми на МИМОП са нетуъркинг, който заслужавате
А да не чуем ли как Максим Костарев чете своя рап за Томск
Костарев Максим Мих. Томск ТПП президент на Съюза „ТПП на Томска област“ , възпитаник на нашата флагманска програма „Мениджмънт на ТПП“, на октомврийската страница на мултимедийния проект – календар „1000 вътрешни диалога“
По същия начин Максим проведе своето обучение
📌 „Опитът на ТПП на област Томск. GR и инициативни проекти“ в рамките на модула „Вътрешен мениджмънт на търговско-промишлената палата“.
❗️А в понеделник в #МИМОП» ще започне модулът „Управление на ТПП“ по програмата за лидерство, в рамките на който занятията ще бъдат проведени от президента на Уралската ТПП
✔️Андрей Беседин
Беседин Андрей Адольфович
– автор, идеолог и собственик на мултимедийния проект „1000 вътрешни диалога“.
Гледайте и слушайте🎙️⬇️, Томск, посрещайте ни, тръгваме!
