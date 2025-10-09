Яни Мизличева – Икона на здравето и младостта в България

Яни Мизличева, известна със своята енергия, креативност и ангажираност, е номинирана в престижната категория Forever Young на наградите за мода, шоу и бизнес София 2025.

Събитието ще се проведе на 10 октомври 2025 г. в хотел Милениум в София, като водещи ще бъдат Красимир Недялков, Джулия Андонова и Недко Пазвантов, а гостите ще имат уникалната възможност да се срещнат с иновативния робот Рашко.

Същевременно, Яни участва в новия български филм „Един грам живот“, като част от благотворителен проект с кауза с режисьор Атанас Михайлов. Това е още едино доказателство за нейния силен ангажимент към социалните въпроси и стремежа й да дава положителен пример на обществото.

В ежедневието си Яни е фасилити мениджър и успешно управлява две от най-големите бизнес сгради в България. Тя е истински лидер в професионалния свят и доказателство за това, че със силна воля и работоспособност могат да се съчетават успехът в кариерата и грижата за личното благосъстояние.

Освен това, Яни много държи на здравословния начин на живот – хранене, активно спортуване, “жива” вода. Тя е емоционална, креативна и не се притеснява да бъде екстравагантна в своите изяви, което я прави уникален и вдъхновяващ пример за младите хора в България.

Наградите София 2025 ще се явят като едно от най-големите събития на годината, на което Яни ще бъде в центъра на вниманието, като символ на младост, здраве и успешна кариера. С нейната номинация в категорията Forever Young тя не само че подкрепя каузата за здравословния начин на живот, но и вдъхновява всички да се стремят към най-добрата версия на себе си и по-добро утре.

Не пропускайте това грандиозно събитие на 10 октомври 2025 г., за да се запознаете с една вдъхновяваща личност на съвременна България.

Facebook

Twitter



Shares