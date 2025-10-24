Отговори на въпроси на медиите от Президента на Русия В.Путин

Въпрос: Вчера чухме поредното изявление на Президента на САЩ относно среща с Вас или не за среща с Вас, по отношение на украинската криза. Почти едновременно с това бяха наложени американски санкции срещу руските петролни компании. Днес Европейският съюз наложи поредни антируски санкции: сега вече тоалетните, моторизираните играчки, пъзелите и триколките са забранени. Как можете да коментирате всичко това?

В.Путин: Отмяната на покупката на нашите тоалетни ще им струва скъпо, всъщност мисля, че те биха им били необходими в сегашната ситуация, ако продължат същата политика спрямо Руската Федерация.

Относно изявленията на Президента на Съединените щати, какво мога да кажа? В последния ни телефонен разговор, както самата среща, така и мястото ѝ бяха предложени от американската страна и аз се съгласих с това, изразих мислите си по този въпрос и казах, че, разбира се, подобни срещи трябва да бъдат добре подготвени: би било грешка както за мен, така и за американския Президент да подходим лекомислено към това и да оставим тази среща без очаквания резултат.

Сега виждам, запознат съм с това изявление: Президентът на САЩ реши да отмени или отложи тази среща; по-скоро той говори за отлагането ѝ. Какво мога да кажа? Диалогът винаги е по-добър от всяка конфронтация, от всякакви спорове и особено от война. Затова ние винаги сме подкрепяли това, продължаването на диалога, и продължаваме да го подкрепяме.

Сега относно новите санкции. Първо, тук няма нищо ново. Да, те са сериозни за нас, разбира се, това е ясно, и ще имат определени последици, но няма да повлияят съществено на икономическото ни самочувствие.

Що се отнася до политическия аспект, за какво става дума? Това, разбира се, е опит за оказване на натиск върху Русия. Но никоя уважаваща себе си държава или уважаващ себе си народ никога не взема решения под натиск. И, разбира се, Русия има привилегията да се чувства и смята за част от този списък на уважаващи себе си държави и народи.

Но ако говорим за политически аспект, тогава, разбира се, това е неприятелски акт към Русия, това е очевидно и не укрепва руско-американските отношения, които едва сега започват да се възстановяват. Разбира се, с подобни действия Администрацията на САЩ уврежда руско-американските отношения.

В момента САЩ, струва ми се, произвеждат около 13,5 милиона барела на ден, и са на първо място. Саудитска Арабия е на второ място с около 10 милиона, а Руската Федерация е на трето с около 9,5 милиона барела на ден. Но САЩ консумират 20 милиона. Те продават част и купуват още повече, главно от Канада. Така че, 13,5 [милиона] произвеждат, 20 [милиона] консумират.

Но Руската Федерация и Саудитска Арабия продават повече петрол и петролни продукти. Саудитска Арабия продава около девет милиона тона петрол и петролни продукти на чуждестранни пазари, Руската Федерация продава 7,5 [милиона]. С други думи, нашият принос към световния енергиен баланс е много значителен, много. И сега този баланс е създаден в интерес както на потребителите, така и на производителите. Нарушаването на този баланс е много неблагодарна работа, включително и за тези, които се опитват да го направят.

Въпрос: Относно използването на западни далекобойни оръжия, как лично оценявате очевидно противоречивите сигнали, идващи от Вашингтон? Ден преди това Washington Post и Wall Street Journal съобщиха, че САЩ са премахнали ключово ограничение за използването на тези оръжия. После Тръмп заяви, че „Томахоук“ все пак няма да бъдат доставяни. А само преди час Зеленски отново казва, че Украйна ще получи оръжия с обсег от почти 3000 километра. Според Вас това ескалация ли е?

В.Путин: Това е опит за ескалация.

Но ако такива оръжия бъдат използвани за удар по руска територия, отговорът ще бъде много сериозен, ако не и зашеметяващ.

Нека те помислят за това.

Facebook

Twitter



Shares