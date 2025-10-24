Даяна Митева – жената, която превръща знанието в бизнес с влияние

В свят, в който съдържанието е сила, а знанието – новата валута, Даяна Митева се откроява като една от най-вдъхновяващите фигури на българската предприемаческа сцена.

Тя е предприемач, автор и иноватор, чиято мисия е да помага на хората да превърнат опита си в знание, знанието – в съдържание, а съдържанието – в устойчив бизнес с влияние.

Създаването на първата гоустрайтинг агенция на Балканите

Като основател на DM Ghostwriting Agency – първата по рода си гоустрайтинг агенция на Балканите, Даяна Митева променя начина, по който експерти, ментори и предприемачи изграждат своя личен бранд. Под нейното ръководство агенцията помага на стотици лидери да превърнат идеите си в книги, а книгите – в работещи бизнес модели, обучения и брандове с международен потенциал.

„Книгата е най-силният инструмент за изграждане на доверие и влияние. Тя не просто разказва история – тя създава наследство“, споделя Даяна.

Автор на практическото ръководство „Вечният бизнес“

Освен предприемач, Даяна е и автор на книгата „Вечният бизнес: Как да създадете печеливш бизнес с книги и обучения от нулата“ – едно от най-практичните ръководства за всички, които искат да изградят авторитет, да споделят знанията си и да създадат устойчив доход чрез своето експертно съдържание.

Книгата вдъхновява хиляди читатели в България и чужбина и се превръща в настолно четиво за новото поколение предприемачи, които искат да оставят трайна следа чрез знание и стойност.

Технологии и иновации със Smart Dynamix Group

Даяна е и съосновател на Smart Dynamix Group – иновативна SaaS платформа, която обединява CRM, маркетинг, автоматизации, чат, резервации и AI инструменти в единна екосистема.

Чрез тази платформа тя предоставя на предприемачите и организациите достъп до технологии, които оптимизират процесите, намаляват разходите и повишават ефективността – решаващи фактори в дигиталната трансформация на съвременния бизнес.

Лидерство с мисия

„Лидерството не се измерва с броя на последователите, а с броя на хората, които си вдъхновил да действат“ – това е философията, която стои в основата на всичко, което прави Даяна Митева.

Тя е вдъхновение за мнозина – не само като предприемач и автор, но и като ментор, който насърчава образованието, личностното развитие и иновациите.

Признание и номинации

За своя принос към българския бизнес, образование и предприемачество, Даяна Митева е носител на редица отличия в областта на бизнеса, организирани от дизайнера и поп изпълнител Красимир Недялков.

През 2025 г. тя е номинирана в престижните награди „Върховете“, които ще се проведат на 5 декември 2025 г. от 19:00 ч. във Военен клуб, гр. Варна.

Събитието, водено от самия Красимир Недялков, обещава да бъде едно от най-бляскавите и вдъхновяващи събития на годината – среща на визионери, творци и лидери с влияние.

Заключение

Даяна Митева е повече от предприемач – тя е визионер, който изгражда бъдещето на образованието, бизнеса и личностното развитие в България.

