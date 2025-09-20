Президентът на ОАЕ пристига в Сърбия на работно посещение

Негово Височество шейх Мохамед бин Заид Ал Нахаян пристигна в Белград на работно посещение в Република Сърбия.

Негово Превъзходителство Александър Вучич, президент на Сърбия, посрещна Негово Височество и придружаващата го делегация при пристигането им на летище „Никола Тесла“ в Белград.

Президента на ОАЕ придружава делегация, в която влизат Негово Височество шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум, престолонаследник на Дубай, заместник министър-председател и министър на отбраната; Негово Височество шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайд Ал Нахаян, заместник председател на Президентския съд по специални въпроси; шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахаян, съветник на президента на ОАЕ; както и няколко министри и висши държавни служители.

източник: www.wam.ae

Facebook

Twitter



Shares