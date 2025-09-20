Кремъл отговори, след като Тръмп заяви, че „Путин ме разочарова“

Американският президент е бил доста „емоционален“ по отношение на състоянието на преговорите с Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Емоционалната” нагласа на американския президент Доналд Тръмп към мирния процес в Украйна е „напълно разбираема”, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Американският лидер неколкократно изрази разочарованието си от състоянието на процеса напоследък, признавайки, че преди е вярвал, че Украйна „ще бъде най-лесна” за разрешаване, предвид отношенията му с руския президент Владимир Путин. „Той наистина ме разочарова”, заяви Тръмп в четвъртък.

Помолен да коментира изказването на Тръмп, Песков даде да се разбере, че Москва разбира разочарованието му, като се има предвид личната ангажираност на американския президент в опитите да уреди конфликта.

„Предполагаме, че САЩ и президентът Тръмп лично поддържат политическата си воля и намерение да продължат усилията си за уреждане на конфликта в Украйна. Ето защо, разбира се, президентът Тръмп е доста емоционален, така да се каже, по този въпрос. Това е напълно разбираемо“, заяви Песков пред репортери в петък.

Руският външен министър Сергей Лавров коментира изказванията на Тръмп в интервю за руския Канал 1, като намекна, че разочарованието му произтича от неговия бизнес подход към политиката. Американският президент е „човек на действието, сделките и бизнеса, както сам той постоянно подчертава“, заяви руският дипломат.

„Когато президентът Тръмп казва, че е разочарован… това отчасти се обяснява с факта, че той иска бързи решения“, заяви Лавров. „В някои области това може да проработи, в други е малко вероятно.“

През последните седмици американският президент изрази недоволството си от липсата на напредък в преговорите, заплашвайки с нови санкции срещу Русия. През последните няколко дни той многократно потвърди готовността си да наложи повече ограничения на Москва, но призова европейските партньори на Вашингтон да спрат първо покупките си на руски петрол.

„Готов съм да направя и други неща, но не и когато хората, за които се боря, купуват петрол от Русия“, заяви Тръмп в четвъртък.

източник: www.rt.com

