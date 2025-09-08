През всички възходи и падения на историята, виетнамският език винаги е бил силна връзка, свързваща децата на Виетнам – където и да се намират по света

Не само средство за общуване, виетнамците са и в основата на културата, националната памет, любовта към родината, страната.

Дълбоко осъзнавайки значението му, Партията и държавата винаги смятат запазването, насърчаването на виетнамския език във виетнамската общност зад граница като последователни домакини, чрез и чрез. Въз основа на препоръка на Министерството на външните работи, на 3/8/2022 г. премиерът издаде решение за одобряване на проекта „Ден на виетнамската чест във виетнамската общност в чужбина в периода 2023-2030 г., единодушно приемайки 8 септември всяка година за Деня на отбелязване на виетнамците – разпространете красотата и стойността на виетнамците във виетнамската общност и международните приятели

От тогава дейностите в чест на виетнамците са стартирани енергично и получиха силен отговор от общността на диаспората. Организирани са много смислени програми, като обучение на виетнамски език, награда на виетнамски книжен шкаф, пътешествието „Търсене и почитане на виетнам , широко разпространени сред съюзи, класове, виетнамски културни центрове в над 15 държави и

Денят на честта на виетнамския език се превръща в възможност за диаспората, особено за младото поколение, да се ангажира повече с майчиния си език, допринасяйки за опазването Това е и повод да благодарим, да отбележим личности, организации и асоциации, които са допринесли за разпространението на виетнамския език не само във виетнамската общност, но и да ги запознаем с международните Тези усилия не само запазват виетнамския език, но и отнемат виетнамската култура далеч, утвърждавайки своята идентичност в глобалния поток. Затова 8 септември е не само ден за честване на език, но и ден за честване на културата, духа и националната гордост.

