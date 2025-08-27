Официално откриване на музикална школа „Paradise Music“ във Варна

С блясък, стил и класа в артистична атмосфера бе отбелязано официалното откриване на музикална школа „Paradise Music“, част от фондация „Ангелина Милева“.

Художествен ръководител на школата е самата Ангелина Милева – магистър по Поп и джаз пеене и Педагогика на обучението по музика от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, в класа на проф. д-р Стефка Оникян.

Събитието събра на едно място множество популярни личности и творци, сред които Красимир Недялков, Владислав Славов, Десислав Димитров, Ани Карагеоргиева, Ева Добрева, Бриана Гранде и Кристина, Никол и Анелия Проданови, Димка Друмева, Александрина Петрова, Микаела Колеманова, Пламен Михайлов, Златина и Елисавета Хаджиеви, Нели Гергова и много други.

Изискан кетеринг, подготвен от Даниел и Антоанета Стойнови, допълни празничната атмосфера, а специални благодарности бяха отправени към Галин Георгиев за безупречната организация и отличното настроение по време на събитието.

С откриването на „Paradise Music“ се дава възможност на множество млади таланти да развиват своите умения и да се изявяват в редица музикални събития. Школата е отворена за всички, които искат да влязат в „рая на музиката“ и се намира в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ 35. За повече информация и записвания: 0876 340 408.

Освен това, Ангелина Милева ще бъде специален гост на престижните Награди за мода, шоу и бизнес, които ще се проведат на 10 октомври в София, хотел „Милениум“.

