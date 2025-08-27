Какво е Стоманен Купол? Този продукт бележи важен момент в историята на отбранителната промишленост на Турция

В речта си по време на церемонията по откриването на съоръжението за доставки на стоманени куполи и полагането на първата копка за Огълбей, президентът на Турция Ердоган заяви: „Днес задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез системи, произведени в страната. По този начин запазваме в страната значителни ресурси, които иначе биха отишли в чужбина. Освен това предоставяме нашите системи на нашите приятели и съюзници, което повишава ефективността на нашата дипломация.“

„Ние задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез системи, произведени в страната.“

Президентът Реджеп Тайип Ердоган изнесе реч на церемонията по доставката на Steel Dome, откриването на съоръжението и полагането на първата копка в Огълбей в Анкара.

„Днес ние поставяме началото на гигантска инвестиция, която ще оформи нашето бъдеще.“

Подчертавайки, че системата „Стоманена купола“ ще издигне Турция на съвсем друго ниво в областта на противовъздушната отбрана, президентът Ердоган заяви: „Днес доставяме на нашата героична армия системите „Гьок Кубе“, състоящи се от общо 47 превозни средства на стойност 460 милиона долара, които ще вдъхнат увереност на нашите приятели и ще всеят страх в нашите врагове. Неотдавнашните горещи конфликти около нас свидетелстват за важността на противовъздушната отбрана и радарните системи. Ние сме добре запознати с факта, че не можем да си позволим да оставяме нещата на късмета. Нито една страна, която не може да разработи свои собствени радари, системи за противовъздушна отбрана и способности за електронна война, не може да гледа с увереност към бъдещето предвид настоящите предизвикателства в областта на сигурността, особено в нашия регион. Това, което определя тънката граница между това да си в менюто и да си на масата, са способностите за противовъздушна отбрана и нападение. С това разбиране ние постигаме значителен напредък в процеса на строителство и развитие, който започнахме отдавна. Въпреки всички препятствия, за кратко време изминахме голямо разстояние. Днешните доставки са най-конкретното доказателство, че нашата борба не е била напразна.“

Президентът Ердоган продължи: „Днес поставяме началото на гигантска инвестиция, която ще оформи нашето бъдеще. Полагаме първия бетон за кампус, който ще бъде подходящ за вторите 50 години на ASELSAN. С инвестиционен обем от 1,5 милиарда долара, технологичната база Oğulbey се откроява като една от най-големите индустриални инвестиции през последните години. По-важното е, че тази инвестиция е най-голямата инвестиция в отбранителната промишленост, правена някога в историята на нашата република. Това е и най-голямата интегрирана система за противовъздушна отбрана в Европа. Бих искал да подчертая, че тази инвестиция е важен момент за нашата нация, тъй като ASELSAN е двигателят на нашата отбранителна промишленост.“

„Предоставяме нашите системи на нашите приятели и съюзници“

Президентът Ердоган отбеляза: „В момента задоволяваме до 80% от нуждите на нашата героична армия чрез системи, произведени в страната. По този начин запазваме в страната значителни ресурси, които иначе биха отишли в чужбина. Ние предоставяме нашите системи и на нашите приятели и съюзници, като по този начин увеличаваме ефективността на нашата дипломация. Износът на сектора надхвърли 7 милиарда долара миналата година. И тази година се справяме доста добре. През юли износът ни в областта на отбраната и авиацията достигна 989,6 милиона долара, което е с 128,9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Общият износ за периода януари-юли се увеличи с 38,6% до 4,591 милиарда долара. Тези цифри са голям повод за гордост. Предвид набраната инерция, считам, че след няколко години ще достигнем ниво от 20 милиарда долара.“

Какво е турската стоманена купола?

СТОМАНЕНИ КУПОЛНИ СИСТЕМИ:

На стойност 460 милиона долара

1 брой SİPER система за противовъздушна отбрана с дълъг обсег и 10 свързани с нея превозни средства

3 броя HİSAR система за противовъздушна отбрана със среден обсег и 21 свързани с нея превозни средства

KORKUT система за противовъздушна отбрана с радарни системи за ранно предупреждение

7 броя PUHU и 2 броя REDET системи за електронна война

Facebook

Twitter



Shares