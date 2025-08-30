ОАЕ открива голям воден проект в Газа

Делегация от Обединените арабски емирства днес откри официално проект за водопровод за транспортиране на обезсолена вода от емирските десалинизационни инсталации в Египет до ивицата Газа, което е важна стъпка за осигуряване на питейна вода за десетки хиляди семейства, страдащи от сериозен недостиг от началото на войната.

На откриването, организирано от „Операция Рицарски рицар 3“ в Газа, присъстваха комитетът за подкрепа на операцията, представители на Комуналното предприятие за водоснабдяване на крайбрежните общини, високопоставени лица и лидери на общността. Операцията официално обяви началото на изпомпването на обезсолена вода по преносната линия от Египет до южната част на Газа.

Тръбопроводът, най-големият от този вид, се простира на 7,5 километра с капацитет от около 2 милиона галона на ден и обслужва повече от един милион души. Той е свързан с резервоара Ал-Бурак в Хан Юнис с капацитет от 5000 м³, което осигурява достъп до чиста вода на допълнителни райони.

Този знаков проект се основава на непрекъснатите усилия на ОАЕ в Газа, които включват изграждането на шест десалинизационни завода, осигуряването на резервоари и цистерни и поддържането на кладенци. Той представлява жизненоважна спасителна линия за жителите на ивицата Газа и спомага за облекчаване на водната криза, засягаща стотици хиляди разселени лица.

След откриването журналисти, представители на гражданското общество и лидери на общността посетиха тръбопровода и резервоарите в няколко района, за да наблюдават процеса на изпомпване на вода и разпределителните пунктове, които доставят питейна вода в цялата ивица Газа.

Проектът подчертава ангажимента на ОАЕ и отдадеността на лидерите да подкрепят населението на Газа и да осигурят жизненоважна подкрепа чрез „Операция Рицарски рицар 3“.

източник: www.wam.ae

